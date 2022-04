Regalan vestido a quinceañera tras perderlo en combi; sí habrá fiesta para Carmen

La historia de la joven tlaxcalteca que ayer perdió su vestido de 15 años en una unidad del transporte público tendrá un final feliz.

La tienda "Periañez Fashion", ubicada en Ocotlán, municipio de Tlaxcala, le regaló un vestido en color azul a Carmen Yaretzi Mateo Álvarez para que pueda usarlo el próximo sábado, día en que celebrará sus 15 primaveras.

Y es que tras darse a conocer la historia de Carmen, quien se había quedado sin su vestido de quinceañera, cibernautas tlaxcaltecas y de otras entidades se ofrecieron a prestar o regalar uno a la joven tlaxcalteca, y entre esos ofrecimientos destaca el que hizo "Periañez Fashion" que hizo todo lo posible para localizar a la joven.

La tienda "Periañez Fashion" fue la tienda que le regaló el a Carmen Yaretzi Mateo Álvarez Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Así, la tarde de este jueves, Carmen Yaretzi, acompañada de sus padres y otros familiares, acudió a las instalaciones de la tienda para elegir y probarse un vestido azul, con pedrería y una capa de velo que lucirá junto con una corona que también le regalaron.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la quinceañera dijo sentirse feliz con su nuevo vestido, pues contó que su familia ahorró mucho para comprar el que, quizá por error, alguien bajó del portaequipaje de un autobús de la ruta Apizaco-El Carmen Tequexquitla, en el que viajaban de regreso a casa.

"Al principio me sentía triste porque había ahorrado mucho para poder comprarlo, al perderlo me sentí triste y no sabía qué hacer, pero cuando vi que muchas personas me querían ayudar me sentí feliz, expresó la estudiante de secundaria".

Así fue como Carmen salió muy emocionada con su vestido. Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Contó que a través de redes sociales se enteró que le ofrecieron vestidos y "eso me dio mucho gusto porque vi que aún hay gente buena", y agregó que eligió un vestido del mismo color al que perdió porque el azul es su favorito.

Por su lado, su mamá, la señora Janet Álvarez Espinosa, agradeció a la diseñadora Yazmin, de la tienda "Periañez Fashion", por regalarle a su hija el vestido de 15 años y aseguró que todavía existen personas buenas, de buen corazón.

"Nada nos hace más feliz que la fiesta y ya ahorita teniendo el vestido estamos felices ella y nosotros... el vestido es lo único que faltaba, comentó".

La mamá de la joven dijo sentirse muy contenta con el gesto de la tienda Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Por su lado, Yazmín Macuil Periañez, diseñadora textil y dueña de la tienda, relató que fue un placer ayudar a Carmen para hacer realidad el sueño de tener su fiesta de quinceaños, pues dijo que desde que supieron la triste noticia se dedicaron a buscarla y el resultado es verla feliz, con su nuevo vestido y que tendrá la fiesta que tanto espera.

"Nuestra misión en Periañez es poder cumplir los sueños y las metas de las nenas y, sobretodo, hacerlas felices, y los 15 años siempre son una etapa muy bonita en la que todas las ilusiones se ven a flor de piel", expresó.

Ayer miércoles, Carmen Yaretzi Mateo Álvarez y su familia acudieron a la Ciudad de México por el vestido para sus quinceaños. De regreso a El Carmen Tequexquitla lo guardaron en el portaequipaje del autobús que abordaron en Apizaco y cuando llegaron a su destino se dieron cuenta que alguna persona se llevó la maleta donde iba su vestido y en su lugar dejó una similar.

