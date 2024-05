Alejandro Mata garantiza que obtendrán “Carro completo”

Gómez Palacio, Durango (OEM).-Después de haber llevado a cabo un "barrido" en la totalidad de las secciones que integran el Distrito 10 y, ante la excelente respuesta de los ciudadanos, hay confianza en Morena y en la Cuarta Transformación, de poder lograr "carro completo" en Durango, y un triunfo contundente en el área rural.

Alejandro Mata Valadez, candidato a Diputado local por el Décimo Distrito, dijo que en virtud de que ya recorrió el área que le corresponde; el domingo 19 del mes en curso, una cuadrilla de más de mil elementos de su equipo, realizó un segundo "barrido" en la totalidad del territorio que integra dicho Distrito, por lo que reiteró su confianza en que el pueblo le responderá a Morena el próximo 2 de junio.

Por otro lado, sobre la salida de supuestos morenistas, enfatizó que "En Morena no se da importancia a escurrimiento de exprianistas; aquí los tumores se extirpan solos, por esa razón no nos sorprende la salida por la puerta de atrás de Maximiliano Olvera, de quién siempre se ha sabido que no es militante de Morena desde sus orígenes, no viene del obradorismo, y por supuesto, está fuera de la construcción del segundo piso de la 4T".





Alejandro Mata añadió que quien se fue, es un excenecista; un regidor por la fracción de Morena que siempre ha cabildeado a favor de un ayuntamiento prianista, a quien no se le debe de confiar ni siquiera 200 votos.

Comentó, que lo que demuestran es la gran desesperación que tienen al verse perdidos en las ya muy cercanas elecciones, y principalmente por la muerte anunciada de una coalición sin "campeones".

Foto: Cortesía

Se dijo, es obvio que Alejandro Mata representa un gran problema para la oposición: milita en un partido al que quieren vencer y va arriba en las encuestas, tiene más de 20 años en la lucha, ha mantenido una posición política austera y es capaz de hablarle a un sector que la oposición cree tener en la bolsa: los empresarios.

Por último, recalcó que sabrá legislar a favor del campo y sus habitantes, llevando consigo una prosperidad compartida, la cual es prioridad de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La pregunta es si serán capaces de generar interés entre la ciudadanía para ganar, o es puro exhibicionismo, como suele suceder.