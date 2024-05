Arzobispo de Durango pide a candidaturas comprometerse por la paz

Luego de más de 20 mil consultas y foros realizados a nivel nacional, bajo los cuales se establece como premisa el no descansar hasta crear condiciones que propicien la paz en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano generó documento en el que se establecen entre otros puntos, el compromiso de los candidatos al Congreso de la Unión y el Congreso local, a garantizar la paz y tranquilidad que los ciudadanos necesitan.

A través del denominado Compromiso por la Paz, el Arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, se reunirá con las candidaturas el próximo jueves 23 de mayo, pues “no hay persona que no tenga miedo en México y viva feliz. No hay persona que viva tranquila y pueda salir por las noches con su familia, que no tenga una herida lastimada por algún susto en medio de esta vorágine de violencia”, comentó.

Tan solo el pasado fin de semana, uno de los más violentos en el país, y sin embargo la actitud que tienen las autoridades ante este tema es de omisión, de ahí que se busca refrendar un compromiso para generar condiciones de paz en el territorio nacional con el apoyo de los propios habitantes.





“Sabemos que este compromiso se tiene que firmar y hemos convocado a las candidaturas para que ellos estén presentes, de tal manera que también asuman un compromiso, ellos son los futuros legisladores y responsables de la seguridad de nuestro pueblo y la comunidad tiene derecho a saber cuál es la actitud y qué es lo que realmente nuestro pueblo necesita”, dijo en entrevista.

Se busca refrendar un compromiso para generar condiciones de paz en el territorio nacional con el apoyo de los propios habitantes / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Hizo un recuento de los hechos de violencia sucedidos en Durango, el cual ha costado la pérdida de vidas humanas ante el ambiente de violencia generalizado en el país, de ahí que el clérigo aseguró que son alarmantes las cifras que se tienen en una triste realidad mexicana y de la que el estado no es exento.

POR EL BIEN DE MÉXICO, PRIMERO LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

El formato que firmarán las candidatas y candidatos a un cargo de elección federal, será similar al que se firmó a nivel nacional a través del Consejo de Presidencias del Episcopado Mexicano. De ahí que ya tienen confirmada la asistencia de los diversos partidos que compiten ya sea por medio de coaliciones como la de Fuerza y Corazón por Durango del PRI, PAN y PRD; Seguimos Haciendo Historia de Morena, PVEM y PVEM; así como Movimiento Ciudadano.

A través del denominado Compromiso por la Paz, Faustino Armendáriz Jiménez, se reunirá con las candidaturas el próximo jueves 23 de mayo / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, (…) queremos impulsar que se busquen derroteros y un horizonte más pacífico, democrático y seguro, donde haya mejores condiciones y las cosas que están mal se corrijan”, dijo Armendáriz Jiménez, al exhortar a salir a votar este próximo 2 de junio.

“Yo invito a toda la ciudadanía a que no nos quedemos en casa, a que no seamos indiferentes a lo que estamos viviendo en este país y en las manos de cada ciudadano está resolver cualquier contingencia que no sea apropiada para propiciar la paz y seguridad”, dijo.