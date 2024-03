Cerca de 400 empresas se suman a la campaña Durango Sí

Entre 300 y 400 empresas se sumarán a la campaña “Durango Sí” que busca concientizar a los ciudadanos para participar con su voto este próximo 2 de junio, informó la presidenta del Consejo Consultivo por la Paz en Durango, Emily García Montiel, quien señaló que la intención es motivar a ese 60 por ciento de la población que no sale a votar.

Te recomendamos: Claudia Sheinbaum promete potenciar industria de la construcción

“Generalmente no han salido a votar porque argumentan que no se han sentido identificados con ningún candidato”, comentó la entrevistada, al apuntar que en este proceso electoral, más de 15 millones de jóvenes, van a votar por primera vez en México, “esa misma cantidad de jóvenes, hace seis años no votaron porque no se sentían identificados con los candidatos”.

Por lo que desde el Consejo Consultivo por la Paz exigen a los candidatos actuales a cualquier puesto de elección popular, sean propositivos y claros, que sean cercanos a la ciudadanía. Mientras que por su parte llevan a cabo pláticas, talleres, conferencias, en los que la ciudadanía pueda entender cuál es la importancia de participar.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que a este movimiento también se suma la Iniciativa Privada a través de estímulos ya sea a los consumidores, como a sus trabajadores para que salgan a votar.

“La intención es promover el voto entre los ciudadanos, que Durango tenga una participación activa”, comentó García Montiel, al considerar que como electores se debe ser responsables, informarse, ser críticos, cuestionar cuál es el futuro que se quiere para México y sobre todo para el lugar en el que viven y el próximo 2 de junio salir a votar.

🇲🇽En 78 días, las y los mexicanos residentes en el extranjero también decidirán el rumbo del país en las #Elecciones2024MX 🙌🏽 Ya sea dentro o fuera de México #Vota2DeJunio 🗳️ pic.twitter.com/XsOy3RhlJg — @INEMexico (@INEMexico) March 15, 2024

Si bien se trata de una elección difícil, pues además de ser la más grande de la historia de México, existe una evidente división entre los ciudadanos, sin embargo “está en nuestras manos poderlo revertir, y decidir qué queremos para nuestro país”, comentó.