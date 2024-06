¿Cómo influyó el calor en la elección?

Al 60 por ciento el nivel de participación de los ciudadanos durante esta elección federal, informó la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Aracely López Frías, quien señaló que las altas temperaturas, superiores a 35 gados centígrados en la zona de los Valles y casi 40 en la Laguna sí influyó en la operatividad de las casillas.

Por esta situación incluso, se registró un incidente en el municipio de Lerdo, donde un presidente de Mesa Directiva de Casilla comenzó a sentirse mal y fue necesario atenderlo.

Aunado a ello, aseguró que esta situación derivó en el cansancio de muchos de los funcionarios de casilla, quienes entre el calor y el nivel de personas que abarrotaron algunas de las casillas, provocó que se sintieran abrumados e impidieran el acceso a ciertas personas, como el caso de los medios de comunicación.





“Este fue un incidente aislado, pero era una elección muy grande, muy difícil”, comentó la vocal ejecutiva del INE, quien dijo se mantuvo un diálogo con la Capacitadora Asistente Electoral implicada en el hecho.

Pese a estos y otros incidentes calificados como menores, en general hizo un balance positivo del proceso electoral, pues los ciudadanos que participaron durante la jornada electoral, colaboraron para sacar adelante esta jornada electoral, “agradecer a las ciudadanas y ciudadanos que accedieron a participar como funcionarios de casilla, pero también a los que acudieron a votar”, comentó Frías López, quien señaló que muchos de los electores invirtieron mucho tiempo de espera.

En relación a la captura de los datos obtenidos de las actas de escrutinio, la funcionaria electoral aseguró que el traslado de las boletas fue lento en Durango, debido a la complejidad de las condiciones geográficas que presenta la entidad, de ahí que al medio día del lunes 3 de enero todavía faltaba el 30 por ciento.

“Estamos en sesión permanente porque no vamos a cerrar hasta que no lleguen todos los paquetes y estén encerrados en la bodega”, comentó al reconocer que una de las denuncias más recurrentes el domingo pasado es precisamente por la falta de papelería electoral o el desconocimiento de su funcionamiento, esto pese a haber sido capacitados.

“Se estuvo subsanando, porque nosotros tenemos un operativo donde andan todos los capacitadores con sus supervisores, pero en ocasiones hay confusión porque no llegaba la mampara y tenían la mampara especial con la que se pudo dar servicio, a veces no saben armarla, o piensan que la tinta indeleble no viene”, dijo, aunque esto es solo parte de las incidencias de una elección de la magnitud que se tuvo este 2024.

Aunque se demoró la información sobre la instalación de las casillas, cerca de las 10:00 horas se había dado a conocer que ya estaban al cien por ciento.