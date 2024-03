Cristian Mijares inicia campaña en el Corazón de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el distrito 02 de la alianza Fuerza y Corazón Por México, acompañado por las candidatas al Senado de República, Gina Campuzano González y Gabriela Hernández López, comenzó en un mitin masivo su campaña rumbo al 02 de junio de este año 2024.

El acto política tuvo lugar en el Parque Morelos de esta ciudad donde se aderezó con banderas de los tres colores de esta alianza que se ondeaban entre los simpatizantes a esta histórica coalición, mientras los candidatos paseaban entre la gente saludando, platicando con ellos y recibiendo muestras de cariño inmortalizadas en cientos o miles de fotografías.

Gina Campuzano González, Candidata al Senado, fue la encargada de dar la bienvenida a este gran arranque de campaña, en el que dijo sentirse feliz de empezar este proceso en la comarca lagunera, tierra que la vio nacer y donde aseguró que con esta alianza, empieza la recuperación de México. "A los de Morena les digo, aquí se toparon con pared, aquí no van a ganar, aquí vamos a recuperar a México". Enfatizó la candidata.

Gabriela Hernández López, candidata al Senado de la República, reconoció la importancia de la región lagunera en este proceso electoral que definirá el futuro de México, por lo que dijo que de la mano de Gina Campuzano en el Senado y de Cristian Mijares en la cámara de diputados, no se cansaran de recorrer cada municipio y cada rincón del estado.

"No nos vamos a cansar de luchar por esta tierra, no nos vamos a detener y de la mano del campeón, el futuro es aquí y es ahora". Dijo La China.

Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el distrito 02, dio la bienvenida a las candidatas, a quienes les dijo que Gómez Palacio es su casa y que este Distrito es Tierra de Campeones.

"Hoy estamos aquí reunidos para decir fuerte y claro que esta alianza llegó para quedarse, que sabemos trabajar, que podemos con esto y mas y que hoy, ¡Todos somos campeones!, pues a este ring no me subo sólo, en esta batalla una ciudad llena de campeones me acompaña ". Puntualizó el campeón.

Para finalizar esta gran fiesta política, la Señora Lupita Mijares, madre del campeón realizó el campanazo de arranque como símbolo del inicio de esta contienda electoral.