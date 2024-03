Cristian Mijares le apostará al trabajo para vencer obstáculos

Gómez Palacio, Durango (OEM).- “Yo soy una persona cercana a la gente, lo voy a repetir durante toda mi campaña, porque es lo que soy, mi campaña es totalmente ciudadana”, de manera frontal, el cuatro veces ex campeón mundial de boxeo y candidato a diputado federal por el 02 distrito por parte del Partido Revolucionario Institucional que conforma la coalición con al PAN y PRD, Cristian Mijares, aseguró que no tiene temor a nadie y que su campaña no se basará en confrontaciones.

Acompañado por las dirigencias de los tres partidos coaligados y con el arropamiento de su equipo de trabajo, el gomezpalatino, aseguró que el reto que tiene en frente se basará en escuchar a la gente y sus inquietudes, para lo cual descifró que su vida ha sido una constancia lucha todos los días por superarse y qué mejor oportunidad que el representar a las y los duranguenses en la Cámara de Diputados.

“No vamos a llegar a imponer propuestas, vamos a llegar a escuchar a la gente principalmente, ellos son los que nos van a decir cuáles son las necesidades más prioritarias, nos van a decir qué es lo que los aquejan más”, traemos varios ejes de trabajo impresionantes”, añadió.

Consciente de que se puede avecinar el fuego político y la guerra sucia, dejó en claro que tiene un gran respeto por sus contrincantes políticos, y que eso no lo va a detener, sobre todo porque ha vencido a decenas o cientos de rivales durante su paso por el boxeo profesional y que ese coraje lo llevará a otro ring que es el de las contiendas electorales para lograr el triunfo.

“Cero confrontaciones, yo no son de confrontación, yo creo que la confrontación es para las personas que se sienten más débiles, qué te puedo decir yo, si siempre me confronté en peleas de campeonatos del mundo y me enfrenté a rivales durísimos y, por experiencia te puedo decir una cosa, hablaban más los que más pronto caían”, añadió.

Señaló durante la presentación que ese hizo este viernes en las instalaciones de un reconocido hotel de la ciudad, que uno de sus ejes y que es quizás la columna vertebral de su proyecto es la cultura del deporte como una disciplina, para lo cual presentará su proyecto de trabajo para concretarlo en la Cámara de diputados en caso de ser favorecido con el voto popular de la ciudadanía.