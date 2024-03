El neoliberalismo fue un sistema contra los jóvenes: Claudia Sheinbaum

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “El Neoliberalismo fue un sistema doloso contra los jóvenes, fue un sistema que cerró las puertas de las escuelas”, de manera textual, la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró dar seguimiento y concretar el Segundo Piso de la Transformación.

Durante un encuentro con los medios de comunicación la candidata presidencial que encabeza la coalición con el PT, PVEMy MORENA Sigamos haciendo historia, reiteró que el trabajo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador está dando resultados atendiendo a las causas pese a las cifras adversas de los homicidios dolosos en el país.

“Calderón llegó a hablar de daños colaterales a la población si se le cargaban las puertas a los jóvenes de la educación, de la cultura, del deporte, los legislaron a involucrarse con bandas delictivas, adicciones o a buscar un camino hacia los Estados Unidos”, sostuvo Sheinbaum Pardo.





Enfatizó de nueva que cuenta que pese a los adversarios la atención a las causas “sigue y seguirá siendo un tema, a quién abrazamos nosotros a las y los jóvenes, a la población, a la delincuencia hay que seguir trabajando y por eso digo que no es un tema no solo de los Ejecutivos, sino también de la Fiscalía y del Poder Judicial que no pueden lavarse las manos contra esto”, añadió.

Todo ello tras ser cuestionada sobre “No le parece que “atender las causas” no ha sido suficiente para resolver la crisis de inseguridad que vive el país y debe haber mano dura contra los delincuentes que atormentan al país en total libertad”, por lo que Sheinbaum Pardo demostró con gráficas ante los medios locales algunos de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

“Si sigue habiendo problemas, nadie dice que no hay problemas, claro qué hay problemas, y el principal problema está en Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, ahí, es el salario medio más bajo del país y el mayor número de homicidios”, expuso.

Ejemplificó que “la percepción de inseguridades del país en el 2018, 76.8 por ciento, la percepción de inseguridad en las principales ciudadanas del país en el 2023 al 59 por ciento, todavía es alto, y por eso nos va tocar continuar esta reducción y acelerar, pero es importante, claro que nos ocupa para poder seguir disminuyendo la delitos, claro que lamentamos cada pérdida humana; pero no podemos decir que estamos peor que en el 2018”, sentenció.