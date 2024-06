Falta de material provoca retraso en apertura de casillas: Coparmex

Solo 27 de los 37 personas registradas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fueron acreditados por el Instituto Nacional Electoral (INE) como observadores electorales, de ahí que esto permitirá la observación de al menos cinco casillas por cada uno, así lo dio a conocer la presidenta de dicho organismo empresarial, Blanca Estela Castro Torres.

De acuerdo con los reportes que se han dado a conocer por parte de los observadores, muchas de las casillas abrieron entre 15 y 40 minutos tarde, esto por falta de material electoral; además de que se observa una alta afluencia de adultos mayores y con discapacidad.

"Afortunadamente no hay incidencias de inseguridad, solamente boletas no contadas con anterioridad, establecimientos no abiertos y falta de equipo para poder llevar la elección de la mejor manera", comentó la empresaria, quién señaló que en diferentes secciones, se encuentra un alto flujo de personas.

En la sección 237 se aperturó con 40 minutos de retraso, lo que provocó que la gente se fuera pese al alto número de votantes que había, por lo que le pide a la gente que no E retire se la casilla hasta no haber emitido su voto.

Además de la presencia de personas identificadas con el color de un partido político, además de publicidad cerca de algunas de las casillas, "necesitamos que realmente Durango sea un ejemplo de participación ciudadana, hemos pensado que el algún momento se rebasará la meta del 70 por ciento" comentó la presidenta de la Coparmex.