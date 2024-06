Hubo gente que se quedó sin votar en las casillas especiales de Durango

Esta tarde en medio de la jornada electoral circularon diversos videos en las redes sociales, donde votantes acusaron haber sido notificados que ya no alcanzarían a ejercer su derecho en las casillas especiales, las cuales recibieron un total de mil boletas.

Ante ello El Sol de Durango consultó con el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre qué procede en estos casos, ante lo cual la vocería señaló que no hay manera de ampliar la cantidad de boletas, por lo que la única opción era buscar en otras casillas. Sin embargo, al ser una situación cercana a las 18:00 horas, prácticamente hubo quienes se quedaron sin votar.

“Para las casillas especiales solamente se asignan mil boletas, quien alcanzó hasta la número mil, y afuera quedaron 100 (por ejemplo) ya no van a poder votar, en esa casilla no. No se pueden dar más boletas porque el Consejo General aprueba eso, entonces tendría que haber una sesión y aprobar que se den más pero no se puede hacer eso, no hay tiempo”, expuso la vocería del INE para El Sol de Durango.