Leticia Herrera resaltó la seguridad que existe en La Laguna para salir a votar

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, acudió a emitir su voto en punto de las 11:00 am y reconoció que existen todas las condiciones de seguridad para que la jornada de estos comicios se desarrollen de manera satisfactoria.

Admitió que “me siento muy bien, tranquila, muy contenta, aquí siempre va a prevalecer la seguridad y quiero decirles que no hemos tenido absolutamente nada en el inicio de esta jornada electoral, no me han avisado absolutamente nada, nada de incidentes”, expuso.

Indicó además que ha podido constatar que a participación electoral se ha demostrado de manera copiosa, “que todos salgamos a emitir su voto que es nuestra obligación, nuestro sufragio”, resaltó.





Reconoció la participación de las personas de la tercera edad, “me da mucha gusto ver que todas las casillas estén con mucha gente; todavía faltan varias horas, que salgan a votar, todo está en paz, aquí en Gómez Palacio todo va estar bien”, sostuvo.