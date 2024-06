Los números del INE, contrastan con lo que se vio en la calle: Poder Ciudadano

Ante el resultado de la pasada elección en donde Claudia Sheinbaum Pardo, será la presidenta de México por los próximos seis años, la representante en Durango de la organización Poder Ciudadano, Martha Judith Ávila Lucero, aseguró que los números que da la autoridad sobre la participación ciudadana, no cuadran con lo que se observó el domingo en las casillas, con urnas completamente llenas.

“El que digan que hubo una participación entre el 54 y el 61 por ciento a nivel nacional, me parece que no refleja la realidad, no me cuadran los números”, comentó al referir que desde la asociación se analizará lo qué pasó en este proceso.

Es muy precipitado dar este resultado tan rotundo, dijo la representante en Durango de la organización Poder Ciudadano / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Aseguró que es muy precipitado dar este resultado tan rotundo, pues derivado de la serie de circunstancias que se presentaron como el tiempo que se tardaron en informar sobre los resultados, les genera desconfianza e incertidumbre sobre los resultados, ya que en la interacción directa con el ciudadano, el panorama era otro.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Por su parte el comerciante Teófilo Cháirez Ramírez, quien forma parte de dicho movimiento social, dijo que pese a no estar de acuerdo con el resultado, acepta que de acuerdo con los resultados preliminares, la gente votó por Morena y sus aliados.

Desde el movimiento de Poder Ciudadano se enfocarán en la revisión de todas las actuaciones de quienes ahora serán los representantes populares en el Congreso de la Unión y la propia Presidencia de la República / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Nos llevamos un gran chasco, vimos en las casillas una importante cantidad de gente, vimos que Durango se volcó en las urnas, lo único que no alcanzamos a entender en dónde quedó esa gran cantidad de votación porque vemos urnas llenas como nunca, pero el porcentaje dicen que fue mucho más bajo de lo que se esperaba”, comentó.

La organización asegura que a Sheinbaum Pardo le tocará gobernar un país lleno de problemas tanto de salud, seguridad y social / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Aseguró que esto va más allá del entendimiento lógico y desde un movimiento como Poder Ciudadano, impulsado desde diferentes sectores de la población se enfocarán en la revisión de todas las actuaciones de quienes ahora serán los representantes populares en el Congreso de la Unión y la propia Presidencia de la República.

La representante en Durango de la organización Poder Ciudadano, aseguró que los números que da la autoridad sobre la participación ciudadana, no cuadran con lo que se observó el domingo en las casillas / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Pese a ello, aseguró que a Sheinbaum Pardo, le tocará gobernar un país lleno de problemas tanto de salud, seguridad y social; aunado a una situación económica adversa en la que deberá ingeniárselas para resolver de dónde procederá el recurso que servirá para los programas sociales.

Elecciones 2024 Así es el traslado de boletas desde las zonas más alejadas hasta la ciudad de Durango





“Todo el dinero que había para repartir ya se repartió”, dijo Cháirez Ramírez, quien confía en que los proyectos que aún están pendientes de concluir de verdad tengan un seguimiento y no se queden ahí.