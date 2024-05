Me he fogueado al calor de momentos difíciles: Clara Brugada

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia hace todo lo posible por conservar su voz, toma té, tiene un spray, pide que apaguen el aire acondicionado. Afirma que siente más el desgaste de su garganta en las entrevistas que en sus eventos, a pesar de que éstos fueron más de 200 desde marzo. Cree que es la emoción de estar con la gente lo que le mitiga sus malestares.

“En mítines haz de cuenta que estoy como si nada (...). Y además de repente siento así como si no fuera yo, no sé, bien raro”, mencionó.

Ante el cierre inminente de las campañas electorales, la morenista señaló que lo que menos le gustó de este proceso fue la guerra sucia de difamaciones y calumnias promovida principalmente por su contrincante más próximo en encuestas. El último embate fue la acusación por ser presuntamente guatemalteca y tener cuentas en paraísos fiscales. Pese a ello dijo no sentirse vulnerada gracias a que tiene la experiencia de lucha y resistencia.

“Yo vi que en el segundo debate mi contrincante fue, en algún momento... se pasó; pero yo tengo experiencia. He estado siempre jugando un rol, he pasado por mucho tiempo de resistencia, lucha, me he fogueado al calor de muchos momentos difíciles y los he logrado sobrepasar y bien. La verdad considero que tengo las tablas para afrontar muchas situaciones difíciles”, afirmó.

Consideró que en la campaña quizá le faltó mejor planeación, para hacer más trabajo territorial y escuchar más a la gente. Si bien tres meses es un buen tiempo, dijo, la ciudad es muy grande y le hubiera gustado tener más encuentros por colonia.

La oficina donde la exalcaldesa de Iztapalapa organiza su agenda y atiende sus reuniones tiene su toque personal: alrededor de ocho plantas, colgantes y de maceta, adornan el espacio; en su escritorio, una sirena de barro, como árbol de la vida, queda de frente a quien se siente próximo al monitor de una computadora y, al otro extremo del escritorio, está un venado tupido de chaquira al puro estilo huichol.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, la exalcaldesa de Iztapalapa expuso que las tareas más importantes para la Ciudad de México son agua y seguridad. Sobre el primero, expuso que tocará la puerta de Palacio Nacional para instalar, desde el primer día, el Gabinete del Agua, en coordinación con el Estado de México y las alcaldías.

Sostuvo que la capital del país lleva 100 años con un modelo extractivista que se dedica a obtener agua de los pozos. El objetivo de un nuevo plan hídrico es que los mantos acuíferos puedan mantenerse equilibrados, mediante el aprovechamiento del agua de lluvia.

En la campaña, ¿qué comentario fue el que más le urgió aclarar?

Yo creo que he venido aclarando, enfrentando, digamos que esa es la parte negativa; pero se compensan mucho, porque yo veo que en la campaña tengo muchísimo cariño de parte de la gente, en casa mitin están las sonrisas de la gente, las palabras que te dicen, ahora con los celulares todo mundo quiere fotografías, es mucho cariño, mucho entusiasmo y eso compensa cualquier otra situación difícil de la campaña.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

¿Cuáles son los tres retos más urgentes que tenías antes, al iniciar la campaña, y que tienes ahora?

No lo veo como un reto, pero sí como una tarea muy importante es el tema de seguridad, el tema del agua como prioritario.

El primer día de mi gobierno voy a instalar el gabinete de seguridad con los tres niveles de gobierno. Y voy a instalar el gabinete del agua: voy a atravesar el Zócalo, voy a tocar la puerta de Palacio, va a salir Claudia Sheinbaum y vamos a instalar el gabinete desde el primer día.

El tema de seguridad tenemos ya un modelo que ha dado resultados.

Sobre su propuesta del Sistema Público de Cuidados, ¿cómo operará y cómo garantizarán el presupuesto?

El Sistema Público de Cuidados lo vamos a echar a andar en las Utopías, vamos a construir 100 Utopías de inicio.

En cada Utopía vamos a desarrollar un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, lo que antes se mal llamaban guarderías, vamos a construir para el cuidado de los niñas y niños(...).

Cada una de las Utopías va a tener una casa de día para adultos mayores, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad y cada uno tendrá incluso su propia alberca adaptada.

Va a tener también centro de servicios cotidianos, es decir, lavanderías, comedores y hasta espacios de relajación, hasta spas.

¿Ya tiene localizados los espacios para las Utopías?

Ya algunos, en casi todas las alcaldías tenemos ya espacios, la gente me lo propone en cada evento que voy, me dice 'aquí proponemos'.

En Coyoacán llegó una niña con una cartulina que decía 'queremos Coyosuaria'.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

¿Cuánto va a costar el proyecto?

Bueno, no van a ser todas el mismo año, estoy calculando 16 Utopías por año.

¿A cuánto cada una?

Dependiendo del terreno, en promedio unos 100 millones de pesos, que es lo que costó en Iztapalapa.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

¿Cuál es el diagnóstico en agua, cuál es la propuesta, cuánto dinero hay para solucionar y cuál sería el meollo ahí?

Necesitamos tener un plan metropolitano de construcción de infraestructura hidráulica que nos permita a mediano plazo resolver el tema del agua, es decir, tener una planeación como cuenca para garantizar agua y segundo tener una un plan a largo plazo que de utilizar el agua de lluvia y allí implica construir red hidráulica para captar el agua.

En seis años en esta administración se invirtieron 17 mil millones de pesos, que fue muchísimo, entonces por supuesto que no puede ser menos esa cantidad y la inversión se tiene que ser tripartita.

Ya lo hablamos con Claudia (Sheinbaum), el Estado de México y la ciudad. Por eso es tripartita porque tiene que ser una solución metropolitana bajo un plan único que nos ayude a resolver la problemática.

Eso nos lleva dos temas. Uno, talamontes y dos, viviendas...

Tenemos que cuidar nuestro bosque, toda la fuerza del Estado para combatir la tala. Es muy importante por todo esta perspectiva de sustentabilidad.

Y en vivienda no puede haber mayor crecimiento de la mancha urbana, en las zonas de conservación. Si queremos darle sustentabilidad a la ciudad cero tala y cero vivienda en zona de conservación.

Foto: Aracely Martínez / El Sol de México

Este gobierno ha reconocido la presencia de cárteles, al menos seis grupos de organización de México con los que se ha batallado, ¿cómo vas a operar con eso?

Vamos a continuar con el modelo que nos garantiza disminuir homicidios, disminuir lesiones por arma de fuego, disminuir también robo con violencia, en fin… disminuir todos los delitos que generan violencia, vamos a continuar bajo esa perspectiva.

Y vamos a duplicar a 150 mil videocámaras, nos vamos a convertir en la ciudad más videovigilada de América incluso rebasando a Nueva York.