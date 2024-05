Gómez Palacio, Durango (OEM).- Cristian Mijares, candidato a Diputado Federal por el distrito 02 de la coalición Fuerza y Corazón por México, mantiene la delantera en la percepción de la población votante, esto como resultado de la última encuesta lanzada por Massive Caller.

La empresa especializada en la medición y análisis de encuestas, lanzó el día de ayer su última evaluación, misma que arroja una tendencia favorable para el candidato del PRI-PAN-PRD.

Mijares comentó qué, a 73 días de campaña y muy cercano a la elección que cambiará el rumbo de México, estos resultados cuantitativos obedecen al gran trabajo de los partidos políticos, a que la gente se ha dado cuenta que los gobiernos de esta coalición han dado excelentes resultados y al extenso trabajo de territorio que se ha realizado durante estos casi 3 meses de la contienda electoral.

Mijares mantiene ventaja en intención del voto / Foto: Cortesía

"Me siento muy agradecido con esta tendencia, más no confiado. Es tiempo de mantener la guardia arriba, de seguir trabajando con mucha disciplina durante los 17 días que nos quedan de campaña, vamos ya en el octavo round, y de la mano de toda mi gente de Gómez Palacio y de los municipios del distrito 2, vamos juntos por el quinto campeonato, ¡Vamos a Ganar! ", Enfatizó el ex campeón mundial y ahora aspirante al Congreso de la Unión.

Para finalizar, Mijares invitó a la ciudadanía a darle su voto de confianza en las urnas este próximo 02 de junio, a apostarle a Xóchitl Gálvez como su próxima Presidenta de la República, así como por todas y todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México.