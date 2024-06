Morena compró el voto con dádivas para el campo: Camelo Fernández

Hubo manipulación por parte del Gobierno federal en la entrega de apoyos al campo con fines electorales, aseguró el diputado local Carmelo Fernández Padilla, quien señaló que incluso en algunos lugares entregaron frijol de manera anticipada, todo ello operado por miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Apoyos reales al campo no hay”, sentenció el legislador al asegurar que ya no habrá más pues está a punto de terminar esta administración federal y ya concluyeron las elecciones, por lo que Claudia Sheinbaum, tiene cinco meses para demostrar que no es más de lo mismo, “yo esperaría que cambiaran las cosas, que haya apoyos para la sequía ya”, dijo.

Urge que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) levante la veda y se comiencen a perforar pozos para uso pecuario, verdaderos esquemas para financiamiento entre los campesinos, pues cada año solo se entrega semilla, pero quienes se dedican a sembrar ya cuentan con ella, de ahí que se trata de programas que no proponen una resolución a los problemas del campo.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Fernández Padilla, aseguró que solo basta con visitar las comunidades para darse cuenta que no hay tractores trabajando en estos momentos, y la migración de duranguenses a los Estados Unidos se ha incrementado.

“No les han quitado los tractores porque los hijos se han ido a Estados Unidos para dar el abono, pero los traen mal”, dijo tras señalar que aunque los diputados de Morena le entienden a los temas del campo, pues algunos de ellos provienen de comunidades, cuando en el Congreso de la Unión se les pide votar a favor de que no desaparezcan los apoyos al campo, sucede lo contrario.

Pese a ello en el Congreso del Estado, afortunadamente ha habido entendimiento entre los distintos grupos parlamentarios, cuando se trata de abordar temas a favor del campo, pues siempre son aprobados por unanimidad.

“Ahorita no hay condiciones para sembrar, no se puede, la tierra está seca, hay que esperar a que caigan lluvias porque la humedad que hubo de hace unos meses ya se fue”, insistió el diputado de extracción priista, luego de argumentar que Durango se ha convertido en uno de los principales exportadores de mano de obra a través de la aplicación CBP ONE, por medio de la cual se buscan ingresar al país vecino de manera legal.