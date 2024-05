“No hay novedad”, dijo Claudia Sheinbaum ante el apoyo de 250 intelectuales a Xóchitl

Ante el manifiesto firmado por 250 intelectuales quienes hicieron público su apoyo hacia la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México; Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que quienes aparecen en el documento era evidente que estaban a favor de Xóchitl Gálvez, “Aguilar Camín por ejemplo, nada más hay que escucharlo para saber que siempre apoyó”, comentó.

Asimismo nombró a personajes como Jorge Castañeda, de quien dijo “fue quien le diseñó su esquema de participación en los debates”, por lo que aseguró, no existe ninguna novedad al respecto, así se refirió la candidata de Seguimos Haciendo Historia, en su visita a la ciudad de Durango como parte del cierre de campaña que hará por todo el país.

Mientras que al ser cuestiona por la observación en torno a las preguntas realizadas durante el debate, aseguró que era un reclamo pertinente ya que no había necesidad de contratar una empresa privada vinculada al ITESO para hacer la selección de preguntas para el debate, “¿qué no para eso está el propio personal del INE?”, dijo al asegurar que no había preguntar realmente diferentes a las del primero o segundo debate donde se consultó a los ciudadanos.





“Ahora es evidente, la persona que estaba encargada de esta empresa, ahora está con la candidata del PRIAN, entonces ¿cuál pluralidad, cuál imparcialidad? Eran totalmente fundados nuestros cuestionamientos en aquel momento”, señaló Sheinbaum Pardo.

En relación a la compra de votos, la candidata de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo; aseguró se han encontrado casos en Iztapalapa donde se les ofrecen mil 500 pesos, mientras que la candidata a diputada federal por el Distrito 01, Martha Olivia García, sin dar mayores especificaciones, aseguró que en el caso de Durango llegan a pedirles su credencial para votar, bajo la promesa de entregarles ocho mil pesos.

Mientras la candidata al Senado de la República, Margarita Valdez Martínez, se refirió a la coerción del voto a través de las instituciones burocráticas, “esa también es una forma de delito electoral y nos preocupa”, dijo.

Ante los cuestionamientos hechos a la candidata al gobierno de la República, sobre los gastos de su campaña, hizo hincapié en que estos están reportados ante el INE y son públicos; mientras que ante su relación con la exsecretaria de Energía Rocío Nahle y los señalamientos por enriquecimiento ilícito, aseguró será la Fiscalía quien decida cuál es su responsabilidad, “mientras tanto a Rocío Nahle la defendemos como nuestra candidata al gobierno de Veracruz y vamos a ir con ella”.









Compromisos con Durango

De acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el presupuesto asignado durante este año a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es 65 por ciento menos en comparación con el del 2014 cuando se tenían siete mil 628 millones 386 mil 134 pesos, monto que se redujo a dos mil 672 millones 163 mil 291 pesos para este 2024; en uno de los años más difíciles en el combate de incendios forestales y en el que Durango ha perdido 27 mil 312.88 hectáreas de vegetación en menos de cinco meses.

Ante ello, Claudia Sheinbaum aseguró que para esto se debe atender a la prevención, pues muchos de estos suceden por la misma actividad ganadera y agrícola; esto sin dejar de seguir realizando acciones de mitigación como las brechas cortafuego. Por lo que cada entidad debe comprometerse a hacer su parte, lo mismo que a nivel nacional, debe fortalecerse a la Conafor y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes siempre apoyan en esta tarea.

Mientras que ante las problemáticas que presenta la carretera Durango-Mazatlán y cuya incidencia de accidentes y comisión de delitos es frecuente, Sheinbaum Pardo, dijo que se cuenta con un proyecto de nuevas carreteras, desde las rurales, hasta las de acceso controlado, de ahí que se apoyará a Durango en este sentido pues no podrá haber nuevas inversiones, si no hay infraestructura.