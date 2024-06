Comarca Lagunera (OEM).- Tanto en Gómez Palacio como en Ciudad Lerdo, personas de la tercera edad siguen poniendo el ejemplo al acudir a emitir su voto y ser de los primeros en hacer fila ñ en sus respectivas casillas.

Por ejemplo, en la casilla 0536 perteneciente al Distrito Electoral Local 11 y 02 Distrito Federal en Gómez Palacio, una persona de la tercera edad fue auxiliado para llevar hasta su vehículo una urna especial y ahí poder cumplir como ciudadano.

Personas de la tercera edad ponen el ejemplo y salen a votar pese a discapacidades./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

En Lerdo, en la Casilla Sección 0712 algunas personas de la tercera edad llevaban ya formados más de una hora desde las 7:30 am y debido a que algunos funcionarios de casilla no llegaron a la casilla de tuvo que emplear de personal extra para dar inicio con la jornada electoral.

Alejandra Parral, presidenta de casilla, compartió que se solucionó este problema y le dieron prioridad a las personas de la tercera edad con alguna discapacidad.

“Ya tenemos más o menos como una hora, yo llegué a las 8 de la mañana”, señaló Jaime Salas.

“Ya bastante, es que yo no vivo aquí, yo vivo por Siete Leguas pero no he cambiado mi tarjeta, por eso vengo a Vitar aquí”, expuso Martha Mascorro.