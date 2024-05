Realiza Arturo y Ofelia Rentería cierre de campaña

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Arturo Rentería, candidato a la diputación local por el 10 Distrito y Ofelia Rentería quien busca ser diputada suplente, realizaron un magistral cierre de campaña en la colonia, El Dorado de Gómez Palacio ante cientos de simpatizantes del Partido del Trabajo (PT).

De cara al próximo 02 de junio día de las elecciones, Ofelia y Arturo describieron que durante esta campaña percibieron de manera positiva a la gente que les abrieron las puertas de sus hogares, sobre todo, resaltaron la paz y seguridad que se vive en las calles de Gómez Palacio.

“La actual administración de la señora Leticia Herrera es una administración sólida y de trabajo que ha demostrado con hechos y, no con palabras mis respeto más allá de partidos y de colores como siempre he dicho se ha visto el trabajo con hechos no con palabras”.

De ser electos como diputados locales, que aunque en el caso de Ofelia quien es diputada local con licencia ella concluye hasta el próximo 31 de agosto, dijo que seguirá haciendo alianzas con las y los alcaldes de todos los municipios que conforman el estado de Durango.

Sobre su opinión respecto a los y las candidatas de Morena, señaló que lamentablemente colocaron aspirantes que no cuentan con experiencia en la política y que el trabajo en territorio es nulo.

El candidato y la aspirante suplente fueron arropados por la militancia del PT en un evento concurrido en la colonia, El Dorado, a quienes agradecieron el favor de su acompañamiento durante la campaña de territorio y toca toca por todo el Distrito 10.