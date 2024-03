Soy el más gomezpalatino de todos, yo vengo a trabajar, de "jale": Mijares

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- El candidato a la diputación federal por el 02 distrito, Cristian Mijares, quien es parte de la Coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que ante la guerra sucia que ya comenzó él solo presentará propuestas concretas y no confrontaciones, dijo que esos pleitos ya los libró en el riña y ahora solo le resta trabajar en los recorridos que hace por los diversos sectores.

“Te lo vuelvo a decir, yo no vengo a confrontar, se cuestiona ahí que yo no soy de aquí, soy el más gomezpalatino de los gomezpalatinos, ahí lo decían en las peleas, de Gómez Palacio, Cristian Mijares, que te puedo decir, se van a decir muchísimas cosas inventadas, soy una persona limpia, soy una persona deportista, una persona leal, soy una persona muy disciplinada”, expuso el candidato.

“Antes los golpes me los quitaba y los veía venir, ahorita nada más los veo, no pasa nada, soy un hombre de jale, un hombre de trabajo, de triunfos que primero Dios vamos a llegar a la meta”, reiteró.

Cuestionado sobre lo que SRE martes la dirigencia de Partido Movimiento Ciudadano (MC), estará solicitando al Instituto Nacional Electoral (INE), para las realización de debates entre las y los aspirantes a que presentar sus propuestas, el lagunero reconoció que está a favor de esta propuesta y que está listo para entrar al quite.

El candidato por el 02 distrito se reportó listo para el próximo debate / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“Si señor, yo estoy puesto,, si hay un debate y hay que asistir con muchísimo gusto, soy un hombre de retos, un hombre que siempre propone y que está viendo por el bien de su gente, cuando lo digan estaremos ahí”, expuso.

Respecto a que otros anodizaros solicitarán protección y seguridad por parte de las autoridades durante este proceso electoral, dijo que él no necesita quien lo esté autorizando y protegiendo.

“Soy una persona que no debe anda, soy una persona ex deportista, soy una persona que gracias a toda mi gente de Gómez Palacio, de todos los distritos siempre me han recibido con los brazos abiertos; como dicen, mi barrio me respalda”, añadió.

Mijares realizó un recorrido por la zona centro de Gómez Palacio donde saludó de manera personal a los transeúntes y les compartió su propuesta legislativa en caso de llegar a ser favorecido con el voto popular este próximo 02 de junio de 2024.