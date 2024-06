Tras elección federal, se vislumbra un riesgo al no haber contrapesos en el país

“Lo que se viene no es sencillo, el partido del gobierno no solo tendrá la Presidencia de la República, sino el control absoluto con mayoría calificada y holgada”, dijo el diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda, quien señaló que es necesario replantearse hasta dónde convienen y si deben mantenerse o no, pues un partido como el de la Revolución Democrática (PRD) que está a punto de perder su registro local, no suma.

Tras la elección del pasado domingo, Morena no solo controlará el Congreso de la Unión, sino que sumará otra gubernatura; mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha disminuido el número de legisladores tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores respecto a lo que se tenía en la actual legislatura.

“Yo advertí que iba a ser una elección difícil y competida, a veces no gustaban mis comentarios, pero les advertí que iba a ser como en 2018, y fue peor en términos del país”, comentó Benítez Ojeda, quien aseguró que sus pronósticos en el caso de Durango también resultaron ciertos.





Si bien se esperaba un porcentaje cercano al 70 por ciento de participación ciudadana, apenas llegó al 61 por ciento a nivel nacional, y en Durango ni siquiera alcanzó el 54 por ciento, sin embargo aseguró que los resultados que hoy se tienen es la decisión de los mexicanos.

Aseguró que con esto el riesgo que se tiene es que el gobierno desaparezca órganos autónomos, lleve a elección popular de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de legisladores plurinominales; que el Poder Judicial se convierta en una dependencia del Poder Ejecutivo.

“Pero eso fue lo que quiso la mayoría de los mexicanos y tendrán que aceptar lo que escogieron, esa es la decisión democrática y hay que respetarla”, dijo.

Dijo no descuidar lo que significa hoy en día el fenómeno de Movimiento Ciudadano (MC) ya que a la fecha, se encuentran un rango similar de aceptación ciudadana, pues durante esta última elección obtuvo una aceptación importante en estados donde antes no figuraba.

Explicó que con la distribución de los plurinominales, Morena será la primera fuerza política en el Congreso estatal, ya que de acuerdo con sus estimaciones serán cuatro escaños más para el partido del presidente, el PRI sumará tres, el PAN dos, mientras que MC finalmente contará con su primera curul.