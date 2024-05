Xóchitl Gálvez visitará la Comarca Lagunera como parte de su cierre de campaña

Xóchitl Gálvez estará en Gómez Palacio este miércoles 22 de mayo, como parte de los cierres de campaña que se tienen previstos por las diversas regiones del país, así lo dio a conocer el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Alanís Herrera, quien recordó que en una acción equilibrada, también acude a la Comarca Lagunera para tener un acercamiento con la militancia y simpatizantes del movimiento Fuerza y Corazón por México.

Con este evento, se da inicio a los cierres de campañas de los candidatos a los diversos cargos de elección popular que están en juego en la parte federal y para el sábado 25 de mayo se programará un cierre para los candidatos locales.

La candidata estará en Gómez Palacio este miércoles 22 de mayo / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Son cierres importantes en términos de que estamos en este momento donde afortunadamente hemos encontrado la opinión del ciudadano que va a votar. Estamos listos para que ese voto que van a sufragar sea efectivo y que sepan que lo vamos a defender”, comentó el líder estatal priista.





En este sentido aseguró que ya cuentan con la estructura de los tres partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México, listas para la defensa del voto ciudadano, ya que en lo local van por el carro completo, esto de acuerdo a la propuesta que se hizo desde el inicio y las posibilidades que tienen de lograrlo.

Hoy México tiene dos caminos:



Que siga la corrupción, la violencia y la mentira;



O el camino que yo te ofrezco para recuperar la paz y la tranquilidad pero, sobre todo, recuperar la libertad.



Hoy la esperanza cambió de manos y con esa esperanza, no tengo duda que vamos a… pic.twitter.com/o4aXaugNy0 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

Pese a ello se someterán al escrutinio del voto, “estoy seguro que nos va a favorecer en todo Durango la votación”, comentó Alanís Herrera, quien celebró las mejoras que se realizaron en este último debate de los candidatos a la Presidencia de la República, pues aunque todavía hay cosas por mejorar, en esta ocasión sí hubo debate, esto pese a que la presentación de propuestas se vio superado por el ataque.

“De nueva cuenta no es la propuesta, no es el análisis, no es la idea, está el ataque, de todos en general; creo que debemos seguir en este ejercicio y seguir mejorándolo. Lo que sí no podemos dejar de hacer es el debate entre la sociedad y también con nosotros”, dijo al señalar que siempre se podrán perfeccionar para tener mejores debates que estén al servicio de los ciudadanos.

Con el objetivo de atender las necesidades de todos los mexicanos, la meta en mi gobierno será construir 5 millones de viviendas.



Encuentro con empresarias y empresarios de la vivienda: rumbo a un futuro urbano y habitacional sostenible.



Día de la Santa Cruz.#Xóchitl2024 pic.twitter.com/fETspe52Xk — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 3, 2024

Por su parte, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel ángel Lazalde Ramos, pugnó por aumentar la participación ciudadana, pues dijo “los gobiernos de coalición ya están para quedarse”.

Por lo que se debe legislar para que no solo sean procesos electorales de coalición, sino un verdadero gobierno donde se administra a través de las diferentes formas de pensar, “no es una mezcla, son diferentes institutos que tienen diferentes formas de pensar. Pero esto sería lo rico de estas coaliciones, que entre las diferentes formas de pensar se crearan políticas públicas mejores para todos los ciudadanos”, comentó.

Al cuestionarlo por una eventual pérdida de registro del partido en lo local, Lazalde Ramos, descartó esta posibilidad, ya que se ha trabajado en este sentido con una base de datos bastante nutrida y confía en que a nivel nacional se continúe con esa práctica.