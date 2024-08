Circle K busca comprar tiendas 7-Eleven

La empresa japonesa Seven & i Holdings, propietario de la tienda de conveniencia 7-Eleven, recibió una oferta pública de adquisición de la canadiense Alimentation Couche-Tard, operador de la cadena rival de tiendas Circle K.

En un comunicado, el conglomerado minorista japonés dijo que revisará la propuesta después de crear un comité especial de directores independientes, pero no ha decidido si aceptará o rechazará la oferta.

"La empresa ha confirmado que ha recibido una propuesta confidencial, no vinculante y preliminar de ACT para adquirir todas las acciones en circulación de la empresa", comentó Seven & i Holdings.

Tras el anuncio, las acciones de Seven & I cerraron en la Bolsa de Tokio en 2.161 yenes por acción, un incremento de 22.71 por ciento en comparación con las cotizaciones del día anterior.

Por su parte, Couche-Tard confirmó que realizó una “propuesta amistosa y no vinculante”; sin embargo, no otorga mayores detalles, sólo que no está seguro de que el acuerdo llegue a germinar.

Fundada en septiembre 2005, Seven & i Holdings nació de la fusión de las compañías Ito-Yokado, Seven-Eleven Japan y Denny's Japan, y en noviembre de ese año, el conglomerado adquirió las acciones de la estadounidense 7-Eleven, en uno de los pocos casos en los que una filial adquiere a la empresa matriz.

La compañía cuenta con 21 mil 592 tiendas de 24 horas en Japón, según datos del pasado julio, cerca de tres mil en Tokio.

A diferencia de algunas tiendas de conveniencia tradicional, los conocidos como "konbini" japoneses son más parecidos a pequeños supermercados, y ofrecen de todo, desde alimentos frescos hasta artículos de tocador y ropa.

Por su parte, Alimentation Couche-Tard cuenta 16 mil 700 tiendas, de las que alrededor de 13 mil 100 venden combustible, en 31 países, con una plantilla de 149 mil personas.

