Condiciona Canacintra participación en plan energético

Mientras el gobierno federal no retome proyectos energéticos como las licitaciones petroleras o las subastas eléctricas o establecer mecanismos similares, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) no participará en el desarrollo del plan energético del gobierno federal.

“Mientras no haya una acción decidida para retomar las rondas de licitación de exploración y producción de hidrocarburos; mientras no haya una acción decidida, o al menos una explicación de qué (proceso) va a sustituir las subastas eléctricas de largo plazo para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (COP 21), nosotros no vamos a estar presentes, validando una simulación ni un paliativo en el tema de energía”, dijo Enoch Castellanos, presidente del organismo empresarial, entrevistado en el entorno de su toma de protesta para un segundo periodo.

Ya es tiempo, dijo, de darle la cara a los mexicanos y decirles lo que está ocurriendo en el tema energético.

Hace un año, al asumir la gran responsabilidad de presidir la @CANACINTRAMex, me comprometí a que seríamos una voz enérgica, asertiva y siempre constructiva. Hoy, refrendo ese compromiso. #Lafuerzadelaindustria #EnochCANACINTRA2020 pic.twitter.com/0c0zFVLfDN — Enoch Castellanos Férez (@enoch_cfz) March 2, 2020

El plan de infraestructura energética está retrasado, pues el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijo que el proyecto sería presentado antes de que acabara febrero.

El ramo energético es uno de los cuatro ejes estratégicos de la Canacintra, recordó Castellanos, quien criticó la estrategia para estabilizar a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Los datos de pérdida de Pemex son escandalosos. Hablan de una política totalmente fallida y que debe de corregirse el rumbo. Sí estamos porque se puedan fortalecer la CFE y Pemex, pero no a costa del dinero de los mexicanos", expuso Enoch Castellanos.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El empresario dijo que el crecimiento económico del país se ubicará entre cero y uno por ciento, aunque el panorama apunta a que el desempeño será menor.

"Hacemos una invitación a la presidencia de la República, que cambien su predisposición a la iniciativa privada. Si dan muestra contundente de que aceptan inversiones privadas en infraestructura y en energía, podemos dar un amortiguador a estas expectativas (económicas) para que no sea un mal año".