Consejos y tips de amas de casa para hacer rendir la quincena en 2021

Con el inicio de un nuevo año por lo general nos planteamos una serie de propósitos a cumplir, desde bajar de peso, viajar más, conseguir un mejor trabajo, comprar una casa o un automóvil, hasta poder ahorrar más, este último es uno de los más importantes para poder cumplir con los otros.

Para esto entrevistamos a diversas mujeres encargadas de las finanzas en su hogar, quienes nos compartieron sus mejores consejos y tips que les ayudan a hacer rendir su quincena y a la vez les permite ahorrar más. Estamos seguros de que estos te ayudarán a organizar tus finanzas en este 2021.

En la mayoría de los hogares las amas de casa son las encargadas de planificar las finanzas de la familia. Por lo que al participar activamente en las finanzas del hogar, las amas de casa son mujeres precavidas que velan por el bienestar y futuro de todos los miembros de la familia.

Todas coincidieron en que lo principal para organizar los gastos del hogar y que rinda la quincena es, pagar las deudas y servicios, recomendable en la primera quincena, esto no solo nos ayudará a quitarnos esa preocupación sino que en la segunda quincena tendremos un respiro financiero.

Asimismo, recomiendan comprar el mandado por quincena, eso sí, solo lo necesario y suficiente ya que así evitaremos desperdiciar recursos, tiempo y sobre todo dinero.

Otro concejo es que en la medida de lo posible se evite comprar antojitos o comida de la calle, ya que estos "gastos hormiga" son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no necesitamos realmente.

Otro de los tips, pero no menos importante es, siempre planificar para las situaciones impensables pues en ocasiones cuando se deja de recibir el ingreso del proveedor principal de la familia, ya sea por desempleo, discapacidad o incluso fallecimiento, el impacto resulta ser un desbalance financiero muy grande.

Una de nuestras entrevistadas es Alondra, ella trabaja en el área de comunicación, mientras que su esposo se dedica al área de la comida, al juntar el sueldo de ambos se obtiene la cantidad de 7 mil 800 pesos al mes, y en su hogar viven tres personas.

Alondra nos explica que en la quincena #1 organiza sus finanzas de la siguiente manera.

Pago de servicios:

Cien pesos de agua

200 pesos de luz

2 mil pesos de mandado para la quincena

Para deudas externas destina mil pesos

Mientras que en la quincena #2 guarda mil pesos para imprevistos, ya sea alguna enfermedad o emergencia que se pueda llegar a presentar. Así como 900 pesos para comprar lo que haga falta de comida para lo que resta del mes.

Nuestra entrevistada también nos comenta que además de su empleo ella cuenta con un negocio propio de venta de maquillaje, en este realiza una inversión de mil 200 pesos y en el cual obtiene una ganancia de 2 mil 300 pesos mensuales. Finalmente de las ganancias destina el 50 por ciento para la reinversión, la cual realiza por mes.

El consejo de Alondra es contar con un presupuesto mensual, lo cual nos ayudará a controlar correctamente las finanzas con todos los ingresos y gastos tanto fijos como variables del hogar. Además de que toda la familia se involucre para que así sea más fácil cumplirlo y poder economizar.

Foto: Archivo | El Sol de Puebla

Nuestra siguiente entrevistada es Mariel, ella es trabajadora de la salud y destaca que en su hogar viven tres personas, incluida ella. Sin embargo, parte de su familia se encuentra en otro municipio de la entidad duranguense, por lo que realiza visitas constantes con ellos.

Mariel comparte que su sueldo mensual es de 8 mil pesos, y organiza sus finanzas de la siguiente manera. Durante la quincena #1 así distribuye sus finanzas:

Renta de casa - mil 500 pesos

Mandado por quincena - 900 pesos

Viaje para visitar a familia - 400 pesos

Gastos extras - 400 pesos

El resto de su sueldo lo guarda para cualquier emergencia o imprevisto que se pueda presentar. En la quincena #2 así es como administra su pago:

Para el abono de deudas destina 500 pesos

Pago de internet - 400 pesos

Visita a su familia - 400 pesos

Pago del servicio de agua - cien pesos

Pago del servicio de luz - cien pesos

Mandado de la quincena - mil 200 pesos

Gastos extras - 500 pesos

De igual manera, el restante de su sueldo lo guarda para destinarlo a cualquier emergencia. Mariel puntualiza que la clave para economizar se encuentra en no retrasarse con los pagos o abonos, ya que los meses venideros tendrás que pagar el doble e incluso intereses.

"Una de las cosas que me gusta hacer, es destinar mi dinero a los gastos necesarios, como la renta y el pago de los servicios, luego en la despensa, pues soy una persona que prefiere ir hasta lugares en los que la verdura y fruta es más barata, también me gusta hacer de comer en casa, ya que al preparar mi comida para los próximos tres o cuatro días, que es lo que podría durar, ahorro tiempo, dinero y gas", señala.

También destaca que para realizar las comprar del hogar siempre se debe de estar en búsqueda de las fruterías o comercios donde los artículos se encuentren más baratos, "considero que soy una persona que se la pasa entre buscando ofertas y comparando precios, si lo sabes hacer bien, puedes terminar la quincena con un ahorrito", dice.

Para concluir, Mariel recomienda a nuestros lectores no gastar el dinero en cosas innecesarias y que pueden adquirir en otro momento, "a veces tenemos otras prioridades y hay que darles un poquito más de importancia, un buen consejo es no comprar todo en los supermercados. Y lo más importante, que tengan fuerza de voluntad para no gastar el dinero en lo primero que ven o que se les antoja, al final verán las recompensas", concluye.

Nuestra última entrevistada es Esperanza, labora en el área gubernamental, ella y su esposo juntan sus sueldos, pero aclara que ella cobra por quincena y él por semana. Y se organizan de la siguiente manera.

Pago de la renta del hogar mil 500 pesos

Gastos y deudas destinan 2 mil pesos a la quincena

Para el mandado son mil pesos

Pago del internet destinan 500 pesos

Ella y su esposo llevan un registro de todos sus gastos, donde especifican las cantidades que destinarán a cada deuda o pago, finalmente cuando tienen su sueldo organizado destinan alguna cantidad para algún "gusto" o imprevisto.

Esperanza dice que su método infalible es organizarse con su esposo, ya que al hacer equipo definen las cantidades que pagarán y así hacen rendir su quincena.

Las entrevistadas aseguraron que con estos consejos se ve reflejado un cambio significativo en el bienestar económico y el de la familia.

Como podemos observar todas nuestras entrevistadas coincidieron que la clave radica en organizarse y sobre todo respetar los pagos y el tiempo en que estos se deben hacer, ya que esto no solo evitará que generemos intereses en nuestras deudas sino que además nosotros tendremos un respiro financiero entre cada quincena.

Finalmente hay que asegurarnos de que la familia esté preparada para cubrir cualquier tipo de estas situaciones, una excepción es optar por un plan de ahorro que les permita suplir las necesidades de su hogar o de cualquiera de sus miembros para evitar poner en riesgo su seguridad económica.