Trump es la mejor opción para México, dice Larry Rubin

La llegada de la dupla Demócrata, representada por Joe Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta, a la Casa Blanca, causará inestabilidad en el recién negociado T-MEC, advierte Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.

La continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca es la mejor opción para México en materia comercial, aseguró Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.

En entrevista con El Sol de México, recordó que la candidata Demócrata a vicepresidenta de la fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, fue una de las pocas representantes de ese partido que votó en contra de la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), mientras que Donald Trump ve en México una pieza clave para ganar la batalla comercial con China, porque es fundamental para atraer las inversiones a Norteamérica, un bloque que representa 60 por ciento del PIB mundial.

-¿Qué tanto le conviene a México cualquiera de los dos candidatos en temas de libre comercio?

-Por mucho que continúe el presidente Trump, porque el T-MEC es un instrumento creado por su administración y es el más interesado en que funcione más que el TLCAN. Segundo, porque en el debate, Biden expresó que si él llega, metería más cláusulas laborales, lo cual perjudica a México, porque todos los temas laborales que tiene el T-MEC, fueron a petición del Congreso controlado por demócratas.

“El Partido Demócrata buscará desestabilizar el T-MEC, primero porque es un instrumento creado en la administración de Donald Trump, pero de igual forma, porque ellos están muy allegados a los sindicatos estadounidenses y para el sindicato AFL-CIO le conviene más un Estados Unidos proteccionista, totalmente cerrado al comercio internacional que lo que actualmente es.

“Ellos nunca estuvieron de acuerdo en tener tratados de libre comercio, porque ante los ojos de los sindicalistas les quitan las plazas que muy bien pudieran ser aprovechadas por sus sindicatos. Este es un punto muy importante, y por eso para México es vital que gane Donald Trump”.

-La candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, votó en contra de la aprobación del T-MEC, ¿qué nos dice eso de la dupla con Joe Biden?

-Habrá que pensar que Kamala Harris fue una de las pocas personas y de los pocos demócratas que votó en contra del T-MEC. Aquí se dice que Joe Biden ha sido muy gris en sus 50 años en la política y como vicepresidente (durante la administración Obama) no estuvo a la altura de Mike Pence. La realidad es que Biden siempre ha sido totalmente gris. Aquí la duda es que si a Kamala Harris no le ha parecido el T-MEC, ella verdaderamente pareciera ser la que va a llevar los pantalones en la Casa Blanca, y eso es preocupante, porque Joe Biden, siendo gris, y Kamala estando en contra del T-MEC, lo que le espera a México con esa dupla no sería positivo. Nosotros somos del pensar que, sin duda, ganarán Donald Trump y Mike Pence la siguiente elección.

-El presidente Trump también tiene la postura de cuidar los trabajos de la manufactura en EU ¿Cuál es la diferencia con los demócratas?

-El tema laboral sí ha sido importante, particularmente en los estados de Ohio, Pensilvania y Michigan. Al presidente Trump le dijeron desde el inicio de la campaña anterior, que el TLCAN había afectado fuertemente la creación de empleos y mantener el empleo particularmente de la industria, lo cual no necesariamente es cierto, pero es la percepción de muchos ciudadanos. Por eso el presidente Trump siempre fue muy enfático en defender que primero hay que crear empleos en EU y después exportarlos.

“Antes de la pandemia, EU estaba en una tasa neta de empleo. Verdaderamente, todo el americano que quisiera un trabajo tenía oportunidad de tenerlo.

“Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que la población norteamericana en su mayoría está envejeciendo, los trabajos industriales en EU, verdaderamente se han convertido para los empresarios en empleos difíciles de llenar con empleados locales.

“Por ende, el presidente Trump sabe que ahí necesita del apoyo de México, y decidió que parte de lo que haría en el TMEC sería que los trabajos de poca intensidad de mano de obra caminaran a EU.

“Ahí es donde la sinergia entre México y EU funciona de una manera espectacular, porque la población mexicana es más joven, mucho más proclive a trabajar en las plantas y, obviamente, con un costo menor. Entonces, los beneficios cuantificables para los empresarios industriales en EU son muy importantes, y por eso México será el punto neurálgico para la manufactura de América del Norte”.

-¿México contará con el apoyo de Trump para que llegue inversión a México o buscará llevársela para EU?

-Con esta tesitura que te comento, para el presidente Trump va a ser muy importante fortalecer más la relación EU-México, más en términos comerciales. Con la guerra comercial que está teniendo con China, a EU y al gobierno del presidente Trump le conviene que esa inversión esté cerca de EU y entonces México juega un papel predominante en atraer esa inversión y por eso también conviene que llegue el presidente Trump, porque el conflicto con China no se ve de fácil solución en el corto plazo y, por ende, es de gran conveniencia para México.

“Es importante señalar que para que México pueda seguir atrayendo esa inversión tiene que asegurarse que no comete los grandes errores que ha cometido los últimos meses con respecto a la inversión.

“Me refiero específicamente al tema de la cervecería en Mexicali, que mandó una pésima señal a nivel global a los inversionistas, de que México no respeta sus acuerdos.

“Eso es lo que aunado, por ejemplo, al caso del contrato con Talos Energy, que compraron el pozo petrolero Zama, en aguas someras en Tabasco, y que posteriormente el gobierno, a través de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y Pemex, hizo que reconfiguraran el contrato.

“Y nuevamente, estas son señales muy evidentes para los empresarios de que los contratos en México no se cumplen. Entonces la continuidad de las inversiones van a depender de tratos políticos y no el Estado de derecho.

“México compite con Canadá por la atracción de inversión. Lo que México ofrece, pues podrán ser costos más eficientes, pero la realidad es que lo que ofrece Canadá es un Estado de derecho que no tiene comparativo, y también, el que los contratos no van a cambiar. Si a un empresario le queda claro algo es que si llega a un acuerdo con una provincia o con el Gobierno Federal de Canadá, sea ahorita, sea hace cinco años, o a posteriori, es que con Canadá no va a haber cambios.

“Mientras tanto, en México se van a hacer los cambios que se necesiten hacer, siempre y cuando convenga políticamente. Ahí es una gran, gran, gran desventaja que tiene México en relación con el gobierno canadiense”.

-Este año podríamos ver un resultado de las elecciones hasta semanas después por el voto a través del correo, ¿qué tanto le puede afectar esto al peso?

-Realmente, veo una afectación mínima al tipo de cambio, porque al ganar el presidente Donald Trump, los mercados saben a qué le apuestan.

“Los mercados reaccionarán bastante bien y hay pocas causas para que el tipo de cambio se dispare".