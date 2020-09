Estas son las fechas para las ofertas del Amazon Prime Day

Amazon, la empresa liderada por Jeff Bezos, ya se prepara un temprano inicio de la temporada de compras navideñas, luego de que la pandemia del coronavirus obligara a aplazar la campaña de ofertas y descuentos de su fecha habitual, en julio.

Por lo que el Amazon Prime Day 2020 ya tiene fecha definida y será el 13 y 14 de octubre.

Mark your calendars: #PrimeDay is back on Oct 13 + 14! Now with more ways to support small businesses, deep discounts on holiday must-haves, and 1M+ deals globally. 🔽 https://t.co/tF8qzXlaQx — Amazon News (@amazonnews) September 28, 2020

El evento, con descuentos en más de un millón de productos, tendrá un enfoque importante en las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), para lo cual invertirá más de 100 millones de dólares.

“En medio de un año sin precedentes, estamos comprometidos a hacer de este Prime Day el más exitoso de la historia para las pequeñas empresas. Nos emociona que los miembros alrededor del mundo descubran nuevas formas de apoyar a los emprendedores locales y ahorren mucho en todo lo que necesitan y aman”, dijo Jeff Wilke, CEO de Amazon Worldwide Consumer.

Dicho evento busca presionar a empresas rivales para que hagan rebajas en la misma época.

En años pasados, Walmart, Best Buy y Target han ofrecido sus propios descuentos en internet durante el Amazon Prime Day.

En 2015 Amazon comenzó con esta campaña como su respuesta al Día de los Solteros, una fecha comercial en China popularizada por la compañía de comercio electrónico Alibaba.

Ahora Jeff Bezos ve en este día como una oportunidad para conseguir más suscriptores para su servicio Prime, ya que sólo los clientes del servicio pueden acceder a las ofertas.

Los miembros de Prime en 19 países podrán acceder a las rebajas este año, según la compañía, incluidos dos nuevos, Brasil y Turquía.