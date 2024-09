Luis de la Calle divulga la economía sin contaminación política con el podcast La Tajada del Pastel

Divulgar la economía, sin contaminarla con el entorno político ni la coyuntura polarizada del país es la tarea de Luis de la Calle al conducir el podcast La Tajada del Pastel, que llega a su tercera temporada intentando ser un referente de las finanzas en México.

La primera temporada tuvo que ver con el papel de la economía en la vida cotidiana de las personas, cómo funciona y cuáles son sus reglas. La segunda se concentró en el ahorro, cómo hacerlo, en qué momento, con qué instrumentos, consejos para el ahorrador pequeño pero también para el gran ahorrador, el que puede comprar oro y plata y tiene portafolios de inversión.

Sin embargo, la tercera temporada apenas lanzada esta semana, va encaminada a analizar todo lo que concierne al emprendimiento, aseguró el economista quien fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, consejero permanente de Pemex Exploración y Producción, ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., y quien ha laborado en el Banco Mundial.

Finanzas En segundo trimestre, más de 32 millones de mexicanos trabajaron en informalidad

Se platica sobre si las personas deben emprender y abrir una pequeña empresa, cómo se hace para financiarla. El papel de las Pymes y cómo funcionan. La idea siempre es enfocarnos en las personas; que sea muy utilitario.Luis de la Calle.

De la Calle hace énfasis en el concepto de plática pues la dinámica consiste en dos jóvenes que le hacen preguntas, generalmente sin un guión específico. “Ellos deciden las preguntas me las mandan el día anterior. Yo las veo, pero no llevo yo un guión preparado para contestarles, de tal suerte que que sea un poco más dinámico. Yo trato de orientarlos. No es el formato viejo de una entrevista radiofónica”.

Asegura que, como él es economista, esto es un experimento, porque si bien tiene experiencia en las redes sociales, el mundo del podcast es distinto. “Acá lanzamos las temporadas completas y no poco a poco. Buscamos una influencia en el mediano plazo, no en algo que se muera en la coyuntura”.

Te puede interesar: Start-ups avanzan a pasos acelerados en Latinoamérica

Luis de la Calle refiere que la tercera temporada de La Tajada del Pastel puede escucharse de manera integral, pero no necesariamente van seriados, se pueden escuchar en desorden o según el tema de interés de cada persona. “Está hecho para que si te interesa un tema lo escuches, si no, lo puedes escuchar después, en seis meses o en un año.”

¿De qué trata el podcast La Tajada del Pastel?

"El nombre el podcast surge de considerar que lo que más importa es el tamaño del pastel, o sea cómo hacemos que el pastel económico en México sea grande. Y lo segundo en importancia es cómo se reparten las tajadas o sea, a quién le toca cada rebanada. Entre más grande sea el pastel más chicas pueden ser las rebanadas proporcionalmente y de ahí se puede desprender que se tenga una economía exitosa, que las diversas tajadas estén bien repartidas entre la sociedad”, comentó Luis de la Calle.

Sobre el tema de las Pymes, dice va dirigido a los jóvenes estudiantes que están estudiando una carrera, que tienen una idea o desde algo muy chiquito para vender, hasta poner un restaurante. También el papel de la mujer que está en el mundo del emprendimiento. La participación de las mujeres en la formación de pequeños negocios es más alta que su participación en la fuerza laboral”.

Estoy seguro que muchas mujeres van a encontrar aquí el reflejo de sus propias historias: de aquella que decidió hacer galletas y empezó a venderlas, quien hace mermeladas o quien participa en la confección. En este rubro, por ejemplo hay mucho trabajo creativo y genera una cantidad de empleos muy grandes y muchas veces son liderados por mujeres. También en las ventas directas.Luis de la Calle.

¿Cómo evitar que las nuevas empresas fracasen?

Sobre la pedagogía necesaria para evitar la mortandad rápida de nuevas empresas, Luis de la Calle, dice que indispensable administrar el negocio, haciendo los números, cobrando lo que tienen que cobrar. "Nos falta esa cultura de la administración más que del emprendimiento", aseguró.

Se requieren habilidades administrativas para llevar la contabilidad, para encontrar socios, para encontrar los insumos que se requieren, con la calidad y el precio requerido, para después lograr trasladar eso al consumidor y que el consumidor te lo pague.Luis de la Calle.

Menciona que, sobre todo, los emprendedores mexicanos deben conocer bien al consumidor. No sólo ofrecerle lo que yo sé hacer o lo que yo tengo, sino detectar lo que el consumidor está necesitando.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Eso, asegura, lo leen bien los del comercio informal: “ellos piensan en el bienestar del consumidor, pues a las 7 de la mañana te ofrecen jugos de naranja. A las 12 del día te ofrecen cacahuetes japoneses. A las seis de la tarde te ofrecen gorditas de nata, cuando ya vas a casa y quieres llevar este algo para la merienda. Si llueve te ofrecen paraguas. Están pensando en el bienestar del consumidor, saben detectar necesidades”.