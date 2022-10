Más de 30 millones de personas laboran en la informalidad: AMECH

Impulsar la contratación de empleo formal en el país, que es de 21.5 millones, bajo cumplimiento irrestricto de la Reforma Laboral, pero con nuevas propuestas que contribuyan a combatir la informalidad, “el monstruo de mil cabezas”, en donde laboran 31.5 millones de mexicanos, son entre otros, los retos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

“Es necesario agregar crear empleo con seguridad social, porque lamentablemente vemos a gente más ingeniosa que ya genera también empleo en la formalidad pero sin seguridad social”, señaló Héctor Márquez Pitol, presidente de este organismo que cumplió 20 años de su ejercer profesional en el mundo del trabajo, además de mantener sus principios: representar a empresas serias, combatir las malas prácticas y fomentar el trabajo digno .

En entrevista, subrayó que otro de los objetivos de más largo plazo, es impulsar acciones que contribuyan verdaderamente a reducir “el cáncer del país”, que es la informalidad del empleo.

“Todavía es posible advertir que esta informalidad se alimenta por el hecho de que los empleadores aún hacen elusión patronal, esto es, que buscan no ser el patrón, no ser el empleador”.

"También los hay quienes siguen con la evasión fiscal, que buscan cómo no pagar impuestos y cómo no pagar derechos. Esto es una práctica, un deporte muy arraigado en nuestra cultura, no pagar impuestos y muchas veces el origen tiene que ver con que los impuestos son muy altos y cuando soy muy altos generan en muchas personas el ver cómo no los paga. Ver cómo les da la vuelta”.

Entonces, ahí hemos visto muchas malas prácticas. No es nada fácil combatirlas y seguirán apareciendo otras, por lo que hay que tener un tipo de Miscelánea Fiscal donde cada año se tengan más normas para cerrar puertas a esas malas prácticas, puntualiza a El Sol de México.

¿Qué hace falta?

-Definitivamente una Unidad de Inteligencia Financiera, como si fuera la UIF, pero en materia laboral para combatir a todos los que buscan evadir responsabilidades.

Últimamente inclusive, aparecieron quienes promueven hacer pagos de lo más nuevo que hay: de la NOM 35 porque eso no le genera impuestos al trabajador, eso no se acumula al salario ni pagar IMSS.

La gente es muy lista y desafortunadamente hace falta en el país, una conciencia mayor en cuanto ética, maniefestó.

“Lo que falta es tener conciencia y mejor ética entre los empleadores. Debemos tener presente que de 3 millones de empleadores, solo un millón paga seguridad social, de acuerdo al INEGI”.

¿Qué se requiere?

-El mundo del trabajo tiene muchas aristas, entre otros, ver los retos que tenemos en la AMECH para fomentar el empleo formal. Es lo más importante: generar empleo y que sea formal con seguridad social. Y otra cosa es el combatir la evasión y elusión patronal, señala en tono reflexivo.

Hay gente que evade impuestos y la elusión patronal, indudablemente no es nada fácil para la autoridad porque son altas las tasas y llegar ahora que gran parte de tu sueldo te lo quitan de Impuesto Sobre la Renta (ISR), eso abre automáticamente la “Caja de Pandora” a la informalidad.

Dicen, no mejor me voy por acá. Y hay veces que el empleador no puede pagar más. La única forma es decirle al empleado: Mira lo que podemos hacer es que dejes de pagar impuestos. No te reconozco como empleado, vas a sacar más dinero, pero no tengo mucho más para pagarte.

Es necesaria la participación del gobierno

¿Esto es factible?

- Es muy complicado, pero sí factible. Y no es una receta para un año. Deberíamos sí tomar un papel definitivamente muy preponderante para combatir estos temas. Ese es nuestro compromiso como AMECH.

Pero no podemos solos. Necesitamos colaboración del gobierno y de otras cámaras, asociaciones, sindicatos, escuelas, universidades y sobre de empleadores y de empleados, en donde siempre sea el tema de ética y cumplimiento, en donde esos sentidos y no buscar no pagar.

Tenemos que dejar de buscar hacer algo malo y que no me castiguen. Ese es el cambio cultural más importante de fondo. Pero mientras, hay que seguir cerrando las puertas a las malas prácticas y por el otro lado, abrir la posibilidad a la formalidad con seguridad social.

¿Cuántos millones de personas están en la informalidad?

-El INEGI maneja en números cerrados que son 31.5 millones en la informalidad y el IMSS informa que son 21.5 millones en la formalidad.

Ese es el problema que nos va ganando la informalidad en casi un 50% contra la formalidad. 30 millones contra 20 millones. Y difícil de contabilizarla porque no hay una estadística de la informalidad. La que tenemos hoy del IMSS nos habla de la formalidad.

Qué bueno que el INEGI nos da cada mes un dato, pero seguramente hay mas, porque esto es lo que logra establecer el INEGI.

¿Es lo que llaman un cáncer?

-Sí le llamo a que es un cáncer en materia laboral la informalidad. Ahí es en realidad donde surgen todos los problemas que tenemos en el país en la materia.

¿Cuáles son las propuestas de AMECH ante la STPS?

-Generar propuestas como abrir oportunidades a la formalidad. Tenemos que promover que se reglamente, que se acepte en México a los trabajadores temporales en la formalidad. Y esto es que hay empresas donde queda muy acotado cuánto tiempo te pueden contratar como eventual.

En el pasado en México hubo empresas que solo contrataban a personal eventual y así se quedaba por muchos años. Y eso no puede ser. Tiene que estar regulado y no puede pasar de un año.

Tan simple como legislar que sí te contratan como eventual por 12 meses, automáticamente se entenderá que pasa a la normalidad. Hay que generar que esas empresas que estén muy reguladas y vigiladas. Más bien auto vigiladas de trabajo temporal, comenta.

Entonces así, brindar flexibilidad a los empleadores para que cuando contraten a alguien como eventual, sea la formalidad a través de estas empresas dedicadas a esto. Esto planteamos para combatir que a quienes contratan por días o meses, lo meten de informal. La ley actual sí contempla el trabajo formal eventual, finaliza.