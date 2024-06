Preocupa inseguridad en traslado del Corredor del Istmo de Tehuantepec

La inseguridad durante el traslado de mercancías en el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec es uno de los principales retos que obstaculizan el éxito del proyecto, advirtieron este jueves empresarios y expertos.

Antonio Arranz, presidente de DHL Express, afirmó que el Corredor del Istmo, el cual promete impulsar el desarrollo económico del sur de México, se ve obstaculizado por la inseguridad y la ineficiencia en el transporte de productos.

"Lo que no quieres es que tu contenedor o tráiler se vea afectado, como sucede en Michoacán, y que las vías queden cerradas dos o tres días, o que las mercancías se pierdan", advirtió Arranz durante su participación en el Foro Nearshoring Talks de Coparmex.

El ejecutivo agregó que se debe trabajar en colaboración con los gobiernos estatales para garantizar un funcionamiento ininterrumpido del corredor, de modo que el proyecto sea realmente el motor de desarrollo que se espera.

“Si se atoran las vías y llega el segundo barco, ya no funcionó. Es crucial mantener un flujo constante. Si no hay flujo, esto no va a funcionar”, enfatizó.

Carlos Sedano Rodríguez, titular de la Unidad de Promoción del Corredor Interoceánico, destacó los avances logrados, mencionando que se ha pasado de mover nueve mil contenedores al año a una proyección de más de 100 mil en tres años.

Además, informó que siete de los diez polos de desarrollo ya han sido licitados a la iniciativa privada.

Por su parte, Raúl Ruiz Robles, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, describió el proyecto como una “plataforma logística integral” que abarca mil kilómetros de vías férreas y diez polos de desarrollo.

Ruiz Robles enfatizó que el objetivo no es competir con el Canal de Panamá, sino crear una plataforma que combine logística e industria para agregar valor a las mercancías que transiten por el corredor.