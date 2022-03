Reforma eléctrica no le pega a la banca: Santander

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no afectará a la banca y sus compromisos de financiamientos verdes o responsables, afirmó Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general de Santander México.

En entrevista con El Sol de México, el banquero dijo que si bien aún no se conoce la versión final de esta iniciativa legal que ha generado controversia, los negocios bancarios sustentables van más allá de no otorgar créditos a empresas contaminantes o que talan masivamente árboles.

La banca responsable, subrayó, se puede hacer desde muchas trincheras, como apoyando el crecimiento económico, el empleo de buena calidad, entre otros temas de largo plazo que beneficien a la sociedad.

El gobierno de México presentó una reforma constitucional para elevar el control estatal del mercado eléctrico que, entre otros puntos, eliminaría los reguladores de energía, agrupando sus funciones en la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y favorecería los combustibles fósiles.

“Una cosa es la banca responsable y otra la reforma eléctrica. La reforma eléctrica no le pega a la banca, lo que puede generar es una situación en la que haya menos inversión y diferentes tipos de energía”, dijo Grisi Checa.

El presidente de Santander en el país refirió que prefiere esperar a ver cómo y en qué contexto sale finalmente la reforma para poderla analizar y ver cuáles podrían ser sus afectaciones.

“Se habló que se va hasta septiembre, yo creo que hay muchos temas que se van a discutir antes. Una vez viendo el resultado podemos ver el impacto que puede tener, pero ahorita es demasiado temprano para dar una opinión”, agregó.

—¿Pero este lapso no les causa incertidumbre?

“Claro que causa incertidumbre, lo que hace es que la gente que pensaba invertir se está esperando, pero no nos causa ningún daño”.

—¿Y eso no detiene el crecimiento económico?

“En cierta forma sí, porque si la gente tuviera certeza de lo que va a suceder, pues pudiera estar invirtiendo; no lo están haciendo, porque no están las condiciones para que se pueda hacer”, respondió Grisi Checa.

“Nosotros y todos quisiéramos tener condiciones más claras de certidumbre para que las inversiones se dieran, creo que esas son cosas importantes”, agregó.

—¿Los financiamientos verdes que otorga el banco podrían verse en riesgo si se aprueba la reforma?

“Los financiamientos verdes nunca se ponen en riesgo, porque al final es exactamente hacia dónde vamos. La reforma eléctrica la verdad es que nada tiene que ver con el hacer banca responsable, que es exactamente lo que estamos buscando”, dijo el directivo.

“El tema de la banca responsable no sólo es hacerlo desde el punto de vista verde, de no financiar una carboeléctrica o de no financiar una empresa que tala árboles”.

“(...) Tú buscas hacer negocio con gente que sea inclusiva, que sea diversa, que acepta a la gente como tal”.

“También de no vender un seguro a una persona que no lo necesita, no venderle un producto que no es el adecuado para el cliente, eso es muy importante y es a lo que nos referimos cuando hablamos de banca responsable”.

—¿Qué retos en materia bancaria y macroeconómica hay en México para 2022?

“El principal reto que tenemos en materia bancaria es seguir creciendo, que las empresas tengan buena demanda de crédito, es decir, que empiecen a invertir para tener una mejor demanda”, señaló.

Grisi Checa consideró que como uno de los retos para el crecimiento económico la incertidumbre local y global respecto a temas como el Covid-19 y el conflicto de Rusia y Ucrania.

“Al final lo que que quisiéramos tener es un ambiente más tranquilo para que se puedan desarrollar las cosas. Siempre a los negocios lo que les gusta es la aburrición, no las emociones fuertes. A la gente de negocios lo que le gusta es tener una estructura clara y sencilla”, dijo.

Sobre el entorno local, el banquero señaló que le “preocupa un poquito” el tema de la seguridad y el Estado de Derecho. “Son cosas importantes en las que se tienen que trabajar”.