No más errores: ahora Twitter te dejará editar tus tuits

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas para difundir mensajes y donde se concentran miles de opiniones sobre temas diversos, sin embargo anteriormente no estaba disponible la posibilidad de editar un tuit si había errores en él.

Ahora la plataforma está poniendo a prueba el botón de editar antes de que ya sea parte de una de las funciones establecidas.

“Si ves un Tweet editado es porque estamos probando el botón de editar. Está pasando y estarás bien”, escribió la red social para anunciarlo a los usuarios.

Así que ahora podrás editar tus tuits si algo no te gustó o si te equivocaste, solamente habrá que esperar a que Twitter termine con las pruebas de funcionamiento.

Círculo de Twitter

Otras de las recientes funciones que la plataforma le ofrece a sus usuarios es el Círculo de Twitter, para cuando quieras mostrar tus publicaciones a un grupo selecto de amigos, lo que se compara al Close Friends de Instagram.

Con esta opción podrás elegir quién tiene interacción con tus tuits, con el propósito de que tu comunicación y relación con tus seguidores sea más íntima y personalizada.

Al igual que el botón de editar, Twitter comenzó a probarlo desde el mes de mayo y gracias a la buena respuesta de los usuarios ya es un hecho disponible para los sistemas operativos tanto iOS y Android a nivel mundial.

¿Cómo crear un círculo en Twitter?

Antes de publicar un tuit aparecerá la opción de compartir con el Círculo o con todos los usuarios que te siguen.

El Círculo puede tener hasta 150 amigos y las modificaciones son muy flexibles, es decir, puedes eliminar y agregar amigos a tu gusto y ningún seguidor será notificado de los cambios.

Este tipo de tuits aparecerán con una marca verde debajo y solamente podrán verlo las personas agregadas, sin embargo, estas publicaciones no se podrán tuitear o compartir. Además, los comentarios serán privados aunque tu cuenta sea pública.