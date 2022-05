TLC con Corea será una camisa de fuerza: CIDE

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) significan una “camisa de fuerza” para que México impulse la inversión nacional, que es lo que conlleva al crecimiento económico de un país, consideró José Antonio Romero Tellaeche, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el marco de la negociación de un TLC entre México y Corea del Sur, el académico consideró que la nación asiática tiene mucho más que ganar, ya que las importaciones mexicanas se limitarían prácticamente a productos agropecuarios mientras que las de su socio serían productos de manufactura con alto valor agregado, como electrónicos.

Además, dijo, un acuerdo comercial permitiría la llegada de inversiones coreanas a territorio nacional, que si bien generarán empleo, no incentiva la transferencia tecnológica y la inyección de capital nacional.

“Lo que deberíamos hacer es evitar que haya más tratados y convencer a las autoridades que la mejor manera de hacer crecer la economía es una política industrial que sea efectiva y que se convierta en el eje de la estrategia política y económica”, dijo Romero en entrevista con El Sol de México.

El académico subrayó que los TLC comprometen al país a acatar reglas de derechos de propiedad y a no discriminar entre la inversión extranjera y la nacional, lo que da ventaja a las empresas foráneas.

Explicó que a diferencia de China, donde se acepta la inversión extranjera siempre que se asocie con el Estado, en México las matrices internacionales siguen manteniendo el control y lo único que hacen es generar empleo, pero no comparten desarrollo y tecnología, por lo que los empresarios nacionales no pueden aprender y aplicar los conocimientos en bien del país.

“Las manufacturas son muy intensivas en capital y son muy tardadas en el retorno de inversiones. México no ha gastado en eso y los que vienen al sector manufacturero son empresas extranjeras, mientras que los empresarios mexicanos se van a otros sectores como servicios y comercio. En tanto no haya manufactura en propiedad de mexicanos no creceremos como país”, puntualizó Romero.

El directivo del CIDE añadió que Corea del Sur ya cuenta con un tratado comercial con Estados Unidos, y México tiene aranceles competitivos de una economía abierta, por lo que consideró que en el plano comercial no hay ninguna ventaja en este acuerdo.