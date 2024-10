No es tu imaginación, la vigencia de tus recargas telefónicas ahora dura menos

Las recargas móviles, modalidad preferidas por la mayoría de los mexicanos para contratar una línea telefónica, están ofreciendo menos días de vigencia en comparación con años anteriores.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2023 los usuarios de recargas de 50, 100, 150 y hasta 500 pesos, han visto una disminución considerable en los días que su saldo permanece activo.

Un reporte del IFT revela que, por ejemplo, una recarga de 50 pesos que en 2016 duraba 11 días, ahora solo ofrece 8, lo que representa una caída del 27 por ciento en la duración.

En el caso de las recargas de 500 pesos son las más afectadas, con una reducción del 40 por ciento en su vigencia, pasando de 50 días en 2016 a solo 30 en 2023.

¿Por qué duran menos las recargas?

En entrevista, Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, explicó que esta tendencia podría ser una estrategia de las compañías telefónicas para evitar que los usuarios de prepago migren a los planes de pospago.

Además, menciona que el aumento de competencia entre las grandes telefónicas y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha forzado a las empresas a ofrecer más megas, pero a cambio de reducir los días de vigencia.

La clave está en equilibrar los beneficios: más megas, pero menos tiempo para usarlos

Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle

Agregó que esta reducción de vigencia está afectando a millones de usuarios, en un país donde el 80 por ciento de las líneas activas son de prepago.

De acuerdo con datos del IFT, el consumo promedio de datos móviles en el país ha aumentado considerablemente, alcanzando los seis mil 276 megabytes por persona, un crecimiento del 14.5 por ciento anual impulsado por el uso de plataformas digitales, compras en línea y transacciones bancarias.

Alejandro Ventura, usuario de Telcel, comentó que carga regularmente 100 pesos a su línea, esperando que le duren al menos 20 días.

Local que vende chips para celulares en CDMX. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

"Aunque no uso los datos para ver videos ni para navegar mucho en internet, el saldo no me dura lo prometido. Solo lo utilizo para mensajes y llamadas, pero aún así los megas no alcanzan y el tiempo de vigencia es menor", señaló.

Esta situación ha llevado a muchos usuarios a cuestionar si las condiciones de las recargas cumplen con lo estipulado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El artículo 191 de esta ley establece que el saldo no consumido a la fecha de su expiración debe abonarse en las recargas realizadas dentro del año siguiente, sin embargo, muchos usuarios reportan que no siempre es así en la práctica.