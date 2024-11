Abrirán tres museos en memoria de Ignacio López Tarso

La memoria y legado de Ignacio López Tarso se mantendrán vigentes gracias a los tres museos que están próximos a abrir en su honor.

El próximo 15 de enero, el actor de “Macario” cumpliría 100 años de vida, por lo que, para celebrarlo, su hijo Juan Ignacio Aranda planea abrir en las siguientes semanas tres recintos en donde se expondrán ropa, accesorios, materiales audiovisuales y galardones que tuvo el actor durante su vida.

“Estamos empezando ya los homenajes, habrá varios, uno de ellos, este viernes en San Luis Potosí. Abriremos museos en donde se exhibirá todo lo que donamos de mi papá, es una cantidad enorme de cosas, mi papá tenía llena su casa de trofeos, nos quedamos con muchísimas cosas, de hecho tenemos en casa una vitrina, un museo pequeño con los mejores trofeos, con el vestuario de ‘Macario’ y muchas cosas que mi papá amaba y deseaba“, afirmó Juan Ignacio Aranda en entrevista.

Ixtlahuaca, Temascalcingo y Moroleón son los lugares en donde se montarán los museos, ya que cada una de estas localidades, tienen un significado especial para López Tarso y su familia.

“En Ixtlahuaca (Estado de México) está la universidad que lo hizo Doctor Honoris Causa; en Temascalcingo (Estado de México) es donde él actuó por primera vez en su vida, en Moroleón (Guanajuato) vivió sus primeros años, no nació ahí, pero se desarrolló en ese lugar“, comentó el también actor.

Además de estos planes, se realizarán homenajes con proyecciones de sus cintas, especialmente “Macario”, del director Roberto Gavaldón, de 1960.

Por otro lado, este miércoles, Juan Ignacio Aranda ofreció una función de la obra “Novecento” dedicada a su padre. Confesó que Ignacio López Tarso lo impulsó a aceptar este proyecto teatral.

“Para decidir esta obra me ayudó mucho mi padre, yo fui a un viaje en un barco, a Palma de Mallorca, en España y ahí decidí hacerlo, él desde arriba me decía que tenía que hacerlo porque era un gran reto, es un protagónico, te toca, es un papel importante, difícil, complejo, estaba yo indeciso, no sabía si hacerlo, pero se juntó la obra, el personaje, el foro, mi padre y me aventuré. Mi papá está presente en las funciones de alguna manera lo siento”, dijo.

La función se llevó a cabo en el Foro Shakespeare en donde pusieron una ofrenda con la imagen de López Tarso vestido de su personaje en “Macario”, filme que fue nominado a un Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

“Mi papá siempre será recordado por ‘Macario’, siempre en noviembre mi papá y yo hacíamos ‘Macario, el ahijado de la muerte’, desde el 2008. Es una fecha maravillosa”, sostuvo Juan Ignacio Aranda.

López Tarso, icono de la Época de Oro del Cine Mexicano y que participó en obras teatrales como “Aeroplanos”, “Don Juan Tenorio”, “El cartero” y “Un Picasso”, falleció un 11 de marzo de 2023, a los 98 años de edad, a consecuencia de una neumonía y oclusión intestinal.