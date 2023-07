Ana Torroja encuentra en la voz su estilo

Ana Torroja es una artista a quien le gusta reinventarse constantemente. Después de cada etapa de su carrera, se toma el tiempo para analizar su trabajo, y ver a dónde se dirigirá después, cuidando siempre no repetir algo que haya hecho anteriormente.

Y es que para ella hacer música es una labor más compleja que simplemente lanzar una canción tras otra, pues su objetivo es crear piezas que perduren durante mucho tiempo en el gusto y la memoria del público, y puedan transmitirse de generación en generación.

Cultura [Entrevista] Ana Torroja: Arriba y debajo del escenario

"No sé si tiene que ver también con la edad de uno", comenta entre risas en entrevista exclusiva con El Sol de México. "Al final las nuevas generaciones han nacido y crecido en otro sistema, en otra forma de hacer y escuchar música, y naturalmente les sale hacer canciones que vayan y vengan rápidas".

"Quizá porque en el momento en que nací, musicalmente hablando, las canciones se trabajaban mucho. No era algo que hacías en un rato pequeño, sigo tratando de trabajar las letras como algo que no esté muy utilizado, tratando de contar historias que no sean las habituales. Tratando de hablar del amor, que está en todas las canciones, pero hablarlo de forma diferente, romántica incluso, que se ha perdido un poco".

EL PUNTO DE QUIEBRE

La española inició su carrera profesional a principios de los ochenta, como parte del grupo Mecano, al lado de los hermanos Nacho y José María Cano, con quien dio vida a éxitos como “Hijo de la luna”, “La fuerza del destino”, “Me cuesta tanto olvidarte” y “Mujer contra mujer”.

Tras la disolución de la banda en 1992, en el año de 1997 continúa su carrera como solista, con un álbum titulado “Puntos cardinales”. Hasta la fecha, considera ésta como la etapa más difícil de su carrera, pues al continuar en solitario, se enfrentó a una incertidumbre sobre el rumbo que debía tomar.

“Ese día en que nos estaban dando un premio a la trayectoria, y José dijo que dejaba el grupo. Ese es el momento más duro al que me he tenido que enfrentar, porque había nacido en Mecano. No era algo que había planeado, sino que alguien me dijo tú debes de cantar y ser la voz principal”, recordó.

“Me quedé con una sensación de vértigo e inestabilidad, de decir y ahora qué. ¿Sigo por mi cuenta? ¿O lo dejo y me dedico a otra cosa? Yo creo que ese fue el momento más complicado para mí, y estoy muy orgullosa de haber decidido seguir, no ha sido fácil, pero estoy muy orgullosa”.

Su vida a través de la música continuó, fue nominada a un Latin Grammy por su disco “Frágil”, y a llevar la batuta en colaboraciones con figuras como Armando Manzanero, Saúl Hernández, Aleks Syntek y Miguel Bosé.

“El tener una voz tan personal y reconocible, ha sido que ese sea mi estilo”, declara al respecto del proceso de forjar una identidad propia. “Ha hecho que todas las canciones que cante, haya sido en Mecano, en solitario o colaboraciones, se hayan convertido en canciones realmente mías. Eso es una suerte, porque (la voz) es algo que ya venía conmigo”.

HACER MÚSICA QUE PERMANEZCA

El próximo 12 de noviembre, Ana será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical que otorga la Academia Latina de Grabación, dentro del marco de la semana de los Latin Grammy 2023.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para la artista este galardón significa un reconocimiento a una trayectoria, y se dijo profundamente honrada de estar dentro del grupo premiado este año, donde también figuran Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone y Soda Stereo.

“Es un reconocimiento a tantos años de hacer música, de tratar de hacer las cosas siempre bien, ser coherente conmigo misma, y hacer canciones que permanezcan. Que se puedan heredar, que no sean efímeras”, comentó al respecto.

Actualmente Torroja continúa con su “Tour volver”, el cual visitará México el próximo 12 de octubre en el Auditorio Nacional. Dicha gira visitará también países como Chile y Puerto Rico en los próximos meses.