Asha lanza Fille d’Afrique le canta a sus raíces

A través de su sencillo Fille d’Afrique, la cantante Asha promueve el orgullo a sus raíces africanas.

Luego de éxitos en solitario como Bésame, Opina y Pasaporte, así como composiciones para otros artistas como Booty, interpretado por Becky G y C. Tangana, Ya no quiero na, de Lola Índigo y Oye Pablo de Danna Paola, la cantante apostó por compartir con el público parte de su historia y sus orígenes.

Puede gustarte: Cuitla Vega sigue los pasos de Joan Sebastian

Fue así como surgió su tema, que traducido del francés significa “hija de África” y con el que invita al público a enaltecer su cultura.

“El mensaje principal es que hay que estar muy orgullosos de nuestros orígenes, que somos todos muy diferentes y hay que abrazar esa diversidad; también hablo sobre el cumplimiento de sueños, que puede parecer complicado, pero que con trabajo y dedicación todo es posible”, afirmó la artista en entrevista.

El tema cuenta con la producción de Bruno Valverde, quien trabajó en el tema Calla tú de Danna Paola, así como de Wassily Gradovsky, que colaboró en el sencillo Bubble gum de Lele Pons y Yandel.

La pasión por la música comenzó a temprana edad, dijo Asha, el baile fue el primer medio de expresión del arte, seguido del canto. Fue a los 12 años cuando formó parte de un grupo musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ASHA (@asha_planet)

Al principio, su familia creyó que era sólo un hobbie, sin embargo, poco a poco, la cantante demostró lo contrario.

“Me ha fascinado este proceso de ser cantante sobre todo el ver la repercusión que tienen las canciones, por ejemplo Opina, hay muchos chicos que comenzaron a vestirse como realmente querían y eso es algo muy inesperado, pero es la magia de la música.

“Lo que me encanta es que uno puede estar escuchando las canciones de alguien y sentir que estás aportando en la vida de esa persona, me encanta ser parte de la vida de la gente porque para mí las canciones siempre me han acompañado en momentos de mi vida difíciles, momentos felices y me gustaría que la gente se sienta acompañada por mi voz y mis canciones también”, dijo.

A los 18 años, Hajar, nombre real de la nacida en Marruecos, se mudó a España para continuar con el sueño de ser una artista internacional.

Comenzó a plasmar sus sentimientos en papel y hasta lograr grandes composiciones sonoras.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La inspiración para escribir llega en los momentos que más me siento tranquila, cuando estoy a lado de la naturaleza, cuando no hay algo que me moleste en el momento. Me gusta componer realmente cuando siento que lo necesito”, expresó.

Por el momento, la cantante no tiene planes del lanzamiento de un álbum debut, pero continuará lanzando música a través de sus plataformas para dar a conocer su propuesta, la cual incluye la mezcla de idiomas como el español, el francés, el árabe y el inglés.