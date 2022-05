Aumentan regalías y consumo digital de música

Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), declaró que a escasas cuatro semanas de dar el primer informe semestral 2022 a los socios por recaudación de regalías, tiene el dato de “un incremento por explotación en un 20.5%, en lo que va del año y aumentó 50% el uso de las obras en las plataformas de música en comparación al 2021”.

La noche del miércoles, a su paso por la alfombra roja de la celebración del décimo aniversario del foro de la SACM El Cantoral, señaló que la Sociedad “entrega el pago de regalías a los cinco continentes, distribuimos cada tres meses pago por más de 22 millones de canciones, de las cuales, la mitad corresponde a las plataformas digitales”.

El directivo resaltó que “esta forma de cobranza digital, viene siendo en México un hecho sin precedentes en los últimos seis años, inclusive se ha menguado a la piratería. Con la legislación en el país sobre el uso de la obra y pago de regalías al creador vamos bien, aunque aún falta adecuar algunos artículos de la Ley, pero hemos aminorado de manera significativa la piratería, que era lo que estaba sangrando a la industria del fonograma, el audiovisual y el derecho de autor”.

Gracias a las plataformas digitales legalmente registradas, dijo, se ha recuperado la recaudación tanto para los compositores sus regalías como para todos los involucrados en la industria. “Los autores y compositores de México y del extranjero, estamos unidos, hay una unidad en la defensa del derecho de autor. Los mexicanos jalamos parejo, desde el que tiene un éxito hasta el que acumula decenas y muchos más hits”.

Celebran 10 años de El Cantoral

Con Amar y vivir de Consuelito Velázquez abrió el recital Carlos Rivera conmemorando al auditorio El Cantoral en su décimo aniversario, ante la presencia de Martín Urieta y Roberto Cantoral Zucchi, presidente y director general, respectivamente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

"La música no es nada si no hubiera quien la escuche. Y para nosotros, los que hemos tenido la fortuna de pisar este escenario desde hace varios años, significa mucho estar aquí, celebrando así como se debe, con música. Gracias de corazón por invitarme a mí, por darme esa responsabilidad. De corazón espero que disfruten este show que hemos elegido con piezas importantes de la música de otros compositores, algunas mías, y algunas que he compartido con otros autores y que me encantará poder compartirles", dijo el artista al iniciar su show.

Siguió con Vive, de José María Napoleón, a quien también rindió tributo. "Mientras unos graban letras con ritmos de moda, yo cumplía el sueño de rendir tributo a los que han dejado un legado en la historia de la música hispanoamericana, porque buscaba encontrar mis raíces en la música, por eso hice el disco Leyendas y canté al lado de grandes artistas y este dueto en particular me llena el corazón y el alma, porque él fue el primero que me dijo que sí para la producción", expresó antes de interpretar Todavía, de Armando Manzanero.

Tú de qué vas, de Franco de Vita, y temas del propio Carlos Rivera en coautoría, como Otras vidas, que escribió con Leonel García, o Te esperaba, con Gian Marco, así como Brazos del sol, de Alejandro Filio, formaron parte del repertorio.

También interpretó Ya no vives en mí, uno de sus éxitos, de la autoría de Fato, entre otras y antes de cerrar con El triste, Roberto Cantoral García, le entregó un reconocimiento, acompañado de otros miembros de la SACM, por su participación en este concierto de aniversario.

Entre los asistentes, que presenciaron el concierto estuvieron el cantautor Álvaro Dávila con su esposa, la periodista Paty Chapoy, compositores como Fato, José Luis y Raúl Roma, Erik Rubín, María León, y Horacio Palencia.

La hija de Armando Manzanero, Mainca Manzanero, expresó a El Sol de México su orgullo por el legado de su padre. “Esto que ven hoy, es parte de lo que construyó aquí en la Sociedad y para la sociedad. Es un gran honor estar aquí. El volver me da nostalgia, porque las veces que estuvimos como hijos aquí fue con él, estamos haciendo acto de presencia y tratar de honrarlo siempre”.

Adelantó que “pronto sabrán de nuevas canciones inéditas de mi padre, nuevas producciones, las personas indicadas ya les anunciarán.

El concierto se grabó para transmitirse el próximo 7 de junio por las plataformas de Facebook tanto de la SACM como del recinto.