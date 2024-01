Barbie y Oppenheimer competirán con dos películas internacionales en los premios PGA

Nuevamente “Barbie” y “Oppenheimer” aparecen en las nominaciones de la temporada de premios. En la gala de los PGA, que otorga en Sindicato de Productores de Estados Unidos, los dos éxitos taquilleros de 2023, se enfrentarán a las películas extranjeras “Anatomy of a Fall”, de Justine Triet, y “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer.

La premiación se realizará el 25 de febrero en Los Ángeles y será la primera vez en su historia que nomina a dos películas internacionales al mismo tiempo.

Estas cuatro cintas compiten por el premio a Mejor película, con la comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos “Poor Things”, “Maestro”, dirigida por Bradley Cooper, y “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese.

Completan la categoría “American Fiction”, de Cord Jefferson, “Past lives”, de Celine Song y “The Holdovers”, de Alexander Payne.

En el ámbito televisivo, Netflix lidera la lista con ocho nominaciones, entre ellas, “The Crown” y “The “Diplomat”, como Mejor serie de drama, y“All the Light We Cannot See” y “Beef”, como Mejor serie limitada.

Compiten también como Mejor serie de drama las producciones de HBO Max The Last of Us y Succession, y de Apple TV+ The Morning Show.

En cuanto a mejor serie de comedia la ganadora del año pasado y recientemente acreedora a un Globo de Oro en esta misma categoría, “The Bear”, se enfrentará a “Barry”, “Jury Duty”, “Only Murders in the Building” y “Ted Lasso”.

Con información de EFE