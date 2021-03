Bricia Orozco vive su propia realidad en escena

Cuando la actriz Bricia Orozco protagonizó la obra Confesiones de mujeres de 30 en 2007, se encontró con un texto que la ponía cara a cara con las mismas decisiones que enfrentaba en su vida real en su entorno familiar y profesional.

Hoy, casi 15 años más tarde, se reencuentra con esta puesta en escena a través de una función por streaming que se grabó en aquella época donde se vio invadida por muchos cuestionamientos.

En entrevista telefónica con El Sol de México, la actriz compartió que para ella es como adentrarse en una máquina del tiempo, que además de reunirla con sus compañeras de aquel entonces (Lolita Cortés y Ana Karina Guevara), la lleva a reflexionar cómo ha cambiado el mundo desde entonces.

“Creo que ahora la visión de la mujer ha cambiado, aunque todavía queda permeada esta cultura de que ‘si no me caso o si no tengo una pareja no me hallo’. Las mujeres, de un tiempo para acá, ya no hacemos eso. Buscamos encontrar el valor en uno mismo, en lo que hacemos, en lo que construimos y en las amistades”, señaló.

La obra se compone de pequeños monólogos, interpretados por tres actrices diferentes, en los que se abordan con comedia distintas situaciones por las que atraviesan las mujeres al llegar a los 30 años, y las presiones sociales en su vida.

Bricia se refirió al texto como “una puñalada con la que uno se identifica”, pues asegura que todos y todas hemos atravesado por alguno de los conflictos que se plantea en escena.

Al igual que sucedió en su momento con Monólogos de la vagina, la considera una puesta en escena transgresora que se atrevió a tocar a profundidad temas que, en la época en que se presentaron por primera vez, no se hablaban en voz alta.

“Aquí hablamos abiertamente sobre la sexualidad, y eso claro que mueve conciencias. Porque vamos a hablar y decirle a las cosas por su nombre, o hablar de ellas porque tenemos que hacerlo, creo que esto es importante. Que la obra abra esos caminos, la risa es muy catártica para eso”, declaró.

Y aunque todas las protagonistas son mujeres y se expresa su punto de vista, la actriz considera que también es importante para los hombres sentarse a verla y reflexionar sobre estos temas, porque con todos los movimientos femeninos de los últimos años, ya no saben cómo conducirse en un mundo donde todas las voces se escuchan por igual.

“El otro día estaba leyendo que los varones ya no saben cómo comportarse, porque todo puede ser interpretado como acoso. Ya no quieren contratar mujeres, vino una respuesta un poco contraproducente”, apuntó.

Exresó que ellos “están siendo sacudidos, le doy la bienvenida a los hombres que están reaprendiendo a comunicarse, y se están dando cuenta que lo que aplicaba antes, ya no funciona. Pero veo que de repente en los grupos de amigos siguen chateando cosas horrendas, refiriéndose a la mujer despectivamente. Es un trabajo que se tiene que hacer, ahora de educación y de hacerlo notar, la obra plantea esta tipificación de la que hablámos”.

La próxima transmisión de Confesiones de mujeres de 30 es de una función que se grabó en 2007, y tendrá lugar el sábado 13 de marzo a las 20:30 horas.