Bruno Sotos presentó nuevos temas

El cantautor español Bruno Sotos se presentó por tercera vez en nuestro país, con un show acústico en el que estrenó en directo sus más recientes temas Será porque te quiero y El reflejo.

Bruno Sotos egresado del reality musical español de televisión Got Talent se lanzó al ruedo hace siete años exitosamente con una de sus letras pensada en la memoria de su padre Ángel, Hoy duele.

“Vuelvo a cinco años de mi primera experiencia con un concierto sólo con mi voz, mis canciones y mi guitarra”, menciona. El artista comparte que ahora sus nuevas canciones “están hechas desde el desamor, de la decepción. En la primera, manejo el amor primero que siempre a uno le crea nostalgia de cómo hubiera sido la relación.

“La segunda aborda a esas parejas que, lleven 20 años o dos, cuando ya llega ese momento de peleas y se habla de que cada quien por su lado, hay uno de los dos que busca la reconciliación”.

Respecto a su relación con el público mexicano, precisó: “El cambio que yo noto de mi país en relación a este, es que el mexicano es muy pasional y no le da vergüenza sea hombre o mujer hacer el comentario que uno como artista le emociona. No olvido a un joven hombre que nos abrazamos y nos pusimos a llorar al recordar amores como el de nuestros padres; lo cual me lleva a decir que la gente de México es increíble”.

Y retoma la ausencia de su padre que le inspiró su primera canción. “Ha sido difícil porque la vida pasa y ha cambiado mucho mi existir. Por ejemplo el día que nació mi hija Mariona hubiera querido que mi papá la hubiera conocido y este hecho me hace daño, que él estuviera vivo y supiera que ahora estoy por tercera vez en México y gracias a la canción maldita que le escribí que me hizo viral, estoy aquí entre ustedes”.