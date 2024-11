A Café Tacvba aún le sorprende su éxito tras 35 años de carrera

Han pasado 35 años desde que Café Tacvba inicio su recorrido musical como una banda atípica que ha escrito himnos generacionales como Las flores, El baile y el salón o La chica banda, pero ellos no dejan de asombrarse por el camino andado.

Fue Café Tacvba el disco con el que Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo y Enrique Rangel, todos estudiantes de Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, iniciaron un legado que al día de hoy los sorprende.

“Salimos en el 89 y no había forma de que un grupo con nuestras características tuviera la oportunidad que ya estaban teniendo otros grupos. Me refiero a esta propuesta tan ecléctica de música, retomando elementos mexicanos y tradicionales”, comentó en entrevista con El Sol de México Enrique Rangel.

“Yo no sabía que Café Tacvba se iba a convertir en el proyecto más importante de mi vida. Sabíamos que podía pasar, porque había algunas pistas del reconocimiento que teníamos, pero no era algo que trabajamos mucho para que sucediera. 35 años no han sido fáciles y eso le da mejor sabor a este tipo de celebraciones”, comentó el bajista y contrabajista de la banda.

Van por una celebración en grande

Con la certeza de lo que Café Tacvba representa, tres décadas y media después, el grupo atraviesa un momento de armonía, en el que celebran su existencia con una serie de conciertos, recorrido que llegará a su máximo esplendor el 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Este show se sumará a otras noches mágicas para su historia, como la del Zócalo de la Ciudad de México en 2005 o los XV años en el Palacio de los Deportes. Para éste, Quique, como el público también lo conoce, adelanta que habrá temas de todas las eras en el setlist, desde su debut discográfico, pasando por éxitos de sus discos Re, que acaba de cumplir 30 años, Revés, Cuatro caminos y más.

“Sabemos que hay algunas canciones que la gente no nos permitiría no tocar. De alguna manera este concierto es una evolución de lo que hemos estado tocando en los últimos dos años. Tomamos una parte de Un Segundo MTV Unplugged, dijo, señalando que, no tuvieron la oportunidad de tocarlo en vivo “como nos hubiera gustado” debido a la pandemia.

Tienen más por dar

Este año Café Tacvba sorprendió a sus seguidores con el sencillo La Bas(e), con el que, confirmó Quique Rangel, la banda cumple con sus firmes deseos de seguir creando, pues no habían estrenado material de estudio desde el disco Jei Beibi en 2017.

“Cada vez los tiempos de trabajo en el estudio se han ido espaciando, dados los compromisos o la necesidad de la gente y nuestra de hacer giras”, mencionó el músico.

A pesar de ese lanzamiento, el bajista de Café Tacvba no confirma que estén trabajando en un álbum completo, sin embargo no cierra la posibilidad de que lleguen una vez más a trabajar en un concepto novedoso.

“Si bien había ideas de poder sacar más canciones, creo que eso va a tomar un poco más de tiempo. Es necesario después de este concierto relajarnos, hacer un espacio de idea, de esfuerzo, y reunirnos después para hacer algo, una nueva propuesta de Café Tacvba”.

“Es momento para que tomemos un tiempo para nuestros proyectos personales y acomodar eso que a veces no se puede acomodar tan fácilmente con las giras. No sabemos cuándo veríamos el momento para preparar o presentar un nuevo material, pero es algo que se siente necesario”, finalizó Quique.

Antes de enfrentar el reto de llenar el Foro GNP, el músico se dará un respiro para actuar en el área de murales del Museo del Palacio de Bellas Artes el viernes 29 de noviembre con su proyecto alterno, llamado 2Contrabajos, junto con Mike Sandoval, como parte de los 90 años del recinto.