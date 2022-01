Carlos Carrera regresa con un thriller

El equipo que hace 20 años estrenó El crimen del padre Amaro se vuelve a reunir con dos proyectos, una película de suspenso y un documental.

Después del éxito internacional y de taquilla que significó el filme que protagonizaron Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón, el director Carlos Carrera vuelve a trabajar con el productor Daniel Birman Ripstein, según contó este último a la revista Variety.

Juntos ahora harán la película Confesiones, cuyo guion está a cargo del escritor y novelista mexicano Alberto Chimal, quien adaptará la historia original del español Josué Ramos que producirán las empresas Alameda Films y Zamora Films.

Se trata de una cinta del género thriller que narra el día en que una pareja de clase alta sufre el secuestro de su hija, pero para que la niña vuelva, uno de los integrantes de la familia tiene que contar un oscuro secreto. La idea de Carlos Carrera es filmarla en orden cronológico en la próxima primavera en la Ciudad de México.

Antes de este proyecto, el equipo concretará el documental Pasitos a la fama (I want to be famous).