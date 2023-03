Carlos Ferro y Sylvia Sáenz comparten una lección de amor en Siete veces adiós

Si bien las rupturas son complicadas, el objetivo en ese momento es saberse levantar y salir de ahí, consideran los actores Carlos Ferro y Sylvia Sáenz, quienes son los nuevos protagonistas de la obra Siete veces adiós.

“De pronto, las rupturas amorosas son muy duras porque es la persona con quien más estás y de un día a otro desaparece, entonces es lidiar con eso, y justo es lo que se trabaja en la obra, la pérdida en general, aprender a desprenderte de las cosas con amor, mientras están, mientras duran y tienen que ser vivirlas con amor y después se van con el mismo amor y eso es lo bonito, que no sólo se puede aplicar a las parejas sino a cualquier tipo de relación o pérdida que vayas teniendo a lo largo de tu vida”, afirmó Sáenz en entrevista.

La obra escrita por Alan Estrada y Salvador Suárez aborda la historia de Ella y Él, una pareja que se encuentra al borde de una crisis luego de haber pasado siete años juntos y tiene la oportunidad de replantearse el rumbo de sus propias vidas.

Entre ellos se encuentran un grupo de artistas que crean canciones de amor y desamor y que acompañan cada uno de los momentos que la pareja revive, mientras intentan recordar el motivo por el que se unieron la primera vez.

“Lo que me encanta de esta obra es saber que todos nos acompañamos en el amor y desamor y, al final del día, cuando uno pasa por una ruptura o algo doloroso, lo que todos compartimos es que sentimos que nadie en el mundo se siente ni se sentirá como tú te sientes en ese momento.

“Más allá de que cambie mi concepto de amor, creo que lo importante es que todos nos acompañamos en el mismo proceso y esa empatía es la que me parece hermosa, lo que hace que esta obra sea tan mágica, porque eso nos hace unirnos en un proceso personal y unifica de alguna manera, te sientes menos solo, más acompañado. La próxima vez que vuelva a tener el corazón roto, al menos sabré que a todo mundo se lo rompen igual y no lo sufriré tanto”, agregó la actriz.

La obra estrenó en marzo del año pasado, con un elenco encabezado por Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf. Las canciones fueron compuestas por Janette Chao, Alan Estrada y Vince Miranda.

Actualmente, Siete veces adiós se presenta en el teatro Ramiro Jiménez, con las actuaciones de Nacho Tahhan y Ana Gónzalez Bello.

Mientras que Ferro y Sáenz serán los encargados de encarnar la historia en el interior de la República como parte de la segunda gira nacional del musical, que comenzó el 2 de marzo.

“Una de las mayores lecciones, al menos para mí es aprender a soltar, la obra plantea que a lo mejor tenía que ser así, y cada paso que damos, cada discusión, no sólo en el amor, es un aprendizaje para crecer, aprender y no engancharse. El secreto de esto es que vas a estar bien, no pasa nada”, comentó Ferro.

El musical se presentará en Chihuahua, Ciudad Juárez, Toluca, Pachuca, Mazatlán, Culiacán, León, Morelia, San Luis Potosí, Xalapa y Querétaro entre otras ciudades.