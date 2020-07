Carlos Vives comparte su amor por la cumbia en documental

Entre sonidos de cumbia, el legado natural de su natal Colombia y el amor por las raíces que lo colocaron en la cima de la música latina, Carlos Vives, presenta al mundo un documental llamado, El mundo perdido de Cumbiana, un viaje que documenta una investigación previa de ocho años de duración, realizada por el propio cantante en el territorio de la costa norte de su país, encontrándose cara a cara con la zona geográfica considerada como la cuna de la cumbia.

“Trabajar con vallenatos, con cumbias, con todos aquellos patrones que he usado para hacer mis canciones, me enseñaron a ver el mundo anfibio que está en su origen. Los invito a conocer el territorio de la música más alegre del mundo”, aseguró Carlos Vives a través de un comunicado.

Gossip U2 y Bono engrosan su cartera en medio de la pandemia

La presentación de este documental a través de Sony Channel coincide con el lanzamiento de, Cumbiana, el álbum número 14 del originario de Santa Marta, Colombia, en el que acompañado de artistas como Jessie Reyez, Alejandro Sanz, Ziggy Marley, Elkin Robinson y Rubén Blades, presenta un concepto que enaltece a un lugar mágico entre la realidad y el mito. Con las diez canciones que darán vida a este disco, Vives, intenta relatar lo que es la vida cotidiana y como los espíritus ancestrales de la región lo ayudan a la hora de inspirarse.

El mundo perdido de Cumbiana será visto en 17 países de habla hispana, intercalando datos ecológicos y culturales se mostrará el imponente ecosistema del Río Magdalena y sus ciénagas, además de resaltar los desafíos ambientales que enfrentan y que no podrán ser superados hasta que se comprenda su importancia biocultural.

“Nos llena de orgullo poder llevar a nuestra audiencia en esta travesía mítica, de la mano de Carlos Vives, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la exploración y promoción de los ritmos musicales más autóctonos de Colombia”, dijo Selina Nederhand, Vicepresidente Senior de Estrategia de Contenido y Adquisiciones para Sony Pictures Television en Latinoamérica.

Celebridades Billy Joel sorprende al tocar un piano abandonado en calles de NY

Por su parte Alex Gallardo, Presidente de Sony Music US Latin resaltó la importancia de conocer el alma y sonidos de uno de los géneros más representativos de América Latina, "Carlos Vives nos invita a un fantástico viaje musical a la raíz de la Cumbia. Un hermoso homenaje no sólo a este género si no a los pueblos anfibios, las comunidades indígenas colombianas y en definitiva al legado más profundo que nos deja el folclor latinoamericano".

El documental se estrenó el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, pero se puede ver hoy a las 23:00 por Sony Channel.