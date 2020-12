Armando Manzanero: 85 años de puro romance

Armando Manzanero es un romántico nato, y no sólo lo imprime en sus letras, sino en la misma pasión con la que compone. Así lo describen quienes lo conocen, como un eterno enamorado, como “El señor amor” en carne y hueso.

Este perfil lo ha llevado a abordar el romance de una manera muy poética en sus composiciones, y dar vida a temas que, como la escritora Elena Poniatowska señaló, evocan la belleza de las canciones francesas. Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional y gran amigo suyo, señaló que ha sido gracias a ese estilo que se ha colocado como uno de los autores más aclamados.

“Tuvo como maestros a los grandes compositores, de esa manera concibió la música y se fue guiando hacia la balada, hacía una forma de cantar y de componer que le fuera dando resultados. Él se ha especializado en los temas del enamoramiento”, comentó Granados.

El cantautor nació en Mérida, Yucatán, un 7 de diciembre (aunque en algunas biografías señalan que fue en 1935, los documentos oficiales apuntan a que su natalicio fue un año antes). Desde los ocho años inició su formación como músico en la Escuela de Bellas Artes de Mérida, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para continuar sus estudios.

Luis Pérez Sabido, Investigador Emérito de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que lo conoció cuando ambos eran adolescentes, resaltó que el ambiente en el que creció también fue clave para despertar su gusto por la música.

Según recuerda, en su casa nunca faltaba el sonido de la guitarra de su padre, el trovador Santiago Manzanero, quien además dirigió el Conjunto Yucatán varios años, y creó el tema Flor de Azahar, el cual suena todos los días en las calles de Mérida.

Con estos antecedentes, creció influenciado por la trova yucateca, en cuyas letras no hay cabida a obscenidades ni frases en doble sentido, por lo que sus canciones se enfocan en la esencia del sentimiento.

“Es un género musical que fundamentalmente se centra en la alabanza del amor de una mujer, de la persona a quien uno ama, nunca se permiten los insultos, ni los despechos”, detalló Pavel.

A lo largo de su carrera ha compuesto alrededor de 800 canciones, que han sido interpretadas por reconocidos artistas como Rocío Durcal, Luis Miguel, Plácido Domingo, Celia Cruz, Chavela Vargas, Susana Zabaleta, Raphael, Fito Páez, Christina Aguilera, Marco Antonio Muñiz y José José, por mencionar algunos.

Además, algunos de sus temas han recorrido el mundo a través de las voces de grandes cantantes como Elvis Presley (It´s Impossible, versión en inglés de Somos novios); Elis Regina y Tony Bennet (ambos cantaron Esta tarde vi llover) y Frank Sinatra.

“Su figura es muy respetada en otros países, incluso creo que más que en México, porque aquí ya nos acostumbramos a verlo. Como compositor no tiene comparación, si en la primera parte del siglo XX el más importante autor fue Agustín Lara, en la segunda parte, y lo que va del XXI, es Armando Manzanero”, apuntó Luis Pérez.

Sus primeras grabaciones datan de 1957 cuando viajó a la Ciudad de México para colaborar con Luis Demetrio como pianista. Fue precisamente en la capital donde inició formalmente su carrera, presentándose en populares centros nocturnos de la época, como el bar Candilejas y el restaurante bar El pollito.

En 1959 lanzó su primer disco con canciones propias, y para 1969 ya encabezaba las listas de popularidad de Latinoamérica gracias al tema No, interpretado por su paisano Carlos Lico.

Su trabajo le ha valido distintos reconocimientos, entre los que destacan dos Grammys Latino, un Grammy Honorífico (fue el primer mexicano en obtener dicho galardón), primeros lugares en los Festivales de la Canción de Bellas Artes (1962), Miami (1965) y Mallorca (1978), y un premio a la excelencia por su trayectoria artística otorgado por Billboard Magazine.

Sin embargo, Pavel apuntó que más allá de las distinciones, Manzanero ha destacado gracias a su amor por la profesión, y su capacidad para compartir su arte con otras personas. “Se enamoró de la música, se casó con ella. Es la única persona que conozco que en vez de escritorio, tiene un piano en su oficina. Se emociona cuando platica las historias de las canciones, y de las personas que ha conocido. Diría que es alguien que realmente disfruta lo que hace”.

Y añadió: “Llama mucho la atención la emoción con la que cuenta la historia de la música en México, el cariño que siente por la canción mexicana, y la calidad de anécdotas que se sabe de las personas que ha tratado. Es un buen conversador , eso vuelve a una tarde con él algo completo y satisfactorio. Es el amigo y el comensal perfecto, porque tiene todo eso, esas son las principales armas para el enamoramiento”.

EL GRAN IMPULSOR DE LUIS MIGUEL

A finales de los 50 empezó a laborar como promotor en la disquera EMMI, y fue director Musical de la CBS Internacional (hoy Sony Music). Gracias a esto, a finales de los 50 inicia su labor como productor, apoyando a grandes artistas como María Conchita Alonso, La Sonora Santanera y Sonia Ávila, Angélica María y Carlos Cuevas.

Pero hubo un cantante que logró destacar más que el resto, y fue gracias a que realizó un álbum con las composiciones de Manzanero, colocándose como uno de los boleristas más famosos de México: Luis Miguel.

Pérez detalló que su relación profesional inició desde que El Sol era tan sólo un niño, y convivía con el maestro en reuniones organizadas en casa de su padre, Luis Rey. Años más tarde, se acercaría a él para solicitarle algunas de sus canciones e incluirlas en un disco. “Había un programa de Verónica Castro, y un día llevó a Armando Manzanero con Luis Miguel, ahí es donde platican y se preguntan por qué no hacer un proyecto juntos. Para el álbum Romance, Luis Miguel le dijo que necesitaba 100 boleros. Con la ayuda de Juan Carlos Calderón y Kiko Cibrián escogieron 50, que se llevaron a Acapulco, y posteriormente seleccionaron los 14 que conforman el disco”.

Uno de los temas más conocidos del disco es Yo sé que volverás (su primera intérprete fue Manoella Torres), cuya letra fue escrita a manera de poema por el mismo Luis, y musicalizada en los años 90 por Manzanero.

Con gran orgullo, subrayó Pérez, que "ese ha sido uno de los sencillos que más han tocado el corazón del cantante, ya que desde que la grabó por primera vez se acordó de su madre Marcela Basteri, quien ha estado desaparecida desde 1986. Para él fue muy doloroso, fue catártico grabar ese número. Nunca la cantó en público de viva voz, porque para él era muy fuerte”.

UN MAESTRO GENEROSO

Una de las más grandes cualidades de Manzanero como persona es su capacidad y generosidad para transmitir conocimientos, y a través de ellos contribuir al crecimiento musical de aquellos que han tenido la fortuna de ser sus pupilos.

La cantante Rosy Arango, quien está grabando un disco con el compositor que se lanzará en febrero del próximo año, aplaudió su humildad como mentor.

“Es un ser humano extraordinario, me lo enseñó cantando trova yucateca, cantando boleros y danzón. A mí en particular me ha sacado de mi zona de confort, y me ha enseñado a amar, y desde entonces ha habido una transformación en mi voz. Realmente transmite una magia y una gran energía”, señaló.

La intérprete profundizó en la generosidad que el yucateco muestra en el escenario, ya que aunque sabe que el público va a verlo a él, siempre le da un lugar a sus invitados, y se asegura que los espectadores se deleiten con su voz.

En su opinión, esta personalidad es un reflejo del amor que pregona en sus canciones, y comprueba que es congruente con su formación como artista. “Es una congruencia maravillosa porque no podría ser un hombre que escribe Adoro la tarde que nos vimos, y no tenga amor al prójimo, él es un hombre de verdad, que se habla de tú con el amor”, concluyó.

CIUDADES DONDE MÁS ESCUCHAN A ARMANDO MANZANERO SEGÚN SPOTIFY

1. Ciudad de México: 177 mil 595 oyentes

2. Guadalajara: 52 mil 338 oyentes

3. Santiago, Chile con 38 mil 953 oyentes

4. Puebla con 34 mil 114 oyentes

5. Lima, Perú con 24 mil 563 oyentes

Sus temas más escuchados:

1. Nada Personal con 32 millones109 mil 908 reproducciones

2. Somos novios (Feat. Lolita) con más de 8 millones 107 mil 572 reproducciones

3. Nos hizo falta tiempo (Feat. Buika) con más de 7 millones 317 mil 913 reproducciones

4. Contigo Aprendí con más de 6 millones 345 mil 215 reproducciones

5. Mía con 6 millones 250 mil 934 reproducciones

6. Esta tarde vi llover con 4 millones 677 mil 931 reproducciones

7. Me Vuelves Loca con más de 3 millones 456 mil 908 reproducciones

8. Adoro con 3 millones 215 mil 645 reproducciones

9. Somos Novios con 2 millones 243 mil 124 reproducciones

10. Esperaré (Feat. Café Quijano) con más de un millón 969 mil 557 reproducciones