Así festejan el Día del Padre los famosos

Mi papá tiene uno de los corazones mas nobles y bondadosos que puede haber... Él me ha rescatado muchas veces en la vida... y lo sigue haciendo hasta el día de hoy 😂 y estoy taaaan agradecida con él por eso. Contar con su apoyo y amor incondicional es de las cosas que más agradezco y valoro en mi vida. Te amo con todo mi corazón papá!! 😍