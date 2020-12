Bruno Bichir pide valorar al teatro

Recientemente se dio a conocer que Bruno Bichir se suma a la cuarta temporada de la aclamada serie Ozark, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney. El actor señaló que se siente muy orgulloso de haber sido convocado para el proyecto, pero destacó su deseo de que quienes lo conozcan a través de dicha producción, se acerquen también a su trabajo en el escenario.

“Es una fortuna que ojalá ayude a crecer la población interesada en lo que hacemos en el teatro, eso es el fin último. Es así como lo veo, más allá de los términos profesionales, sino jalar al molino de las artes escénicas. Habemos un grupo de creadores que tenemos la fortuna de pisar todos los medios y formatos que existen, con el fin de regresar a las tablas, y a la esencia que nos vio nacer”, comentó a El Sol de México.

El histrión pidió no limitar la conversación sobre él en su labor televisiva, ya que se mantiene firme con el compromiso de defender al teatro, y demostrar que se mantiene vivo pese al surgimiento de nuevos formatos de entretenimiento.

“No me pierdo las obras, tengo la fortuna de trabajar en una serie de esta magnitud, pero sigo dando funciones, y espero regresar a los escenarios cuando nos lo permitan. Me jacto de hacer y seguir haciendo teatro, si hay alguien que sólo se queda viendo Netflix, que limitado mundo”, subrayó.

Actualmente participa en la obra Cuando calienta el sol, un texto que narra la vida de un expescador y su familia, y está basado en el mito minoico de Teseo con Fedra. En dicha puesta comparte créditos con Roberto Valdez, Eduardo Pueblo, y su amiga y socia Itari Martha, quien reconoció que no ha sido fácil reinventarse, ya que pese a tener la posibilidad de abrir los recintos al 30 por ciento de su capacidad, por el momento el público no corre a comprar boletos.

Por ello, agradeció tener al streaming como ventana alterna para seguir difundiendo su arte, y de esa manera, acompañar a las personas durante su confinamiento.

“El arte y el entretenimiento fueron ese factor que nos hizo soportar esta pandemia. Lo que nos ha hecho esta pandemia es ver los beneficios del arte y la cultura en los seres humanos, si no los tuviéramos, no tendríamos oportunidad de soñar y levantarnos todas las mañanas. Las artes no recuerdan por qué es importante estar vivos y resistir las tragedias.

“Hay una frase que me gusta mucho: la tragedia es falta de imaginación. El arte nos da las herramientas para imaginar, y hace que los malos momentos que vivimos todos los días sean más soportables, y tengamos la creatividad para resolver problemas”.

Cuando calienta el sol se presenta los jueves a las 20:30 horas con funciones virtuales y presenciales, en el Foro Shakespeare.