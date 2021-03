Cenizas de Isela Vega descansarán en Acapulco

Las cenizas de Isela Vega, fallecida a los 81 años, serán esparcidas frente a la casa en la que vivió los últimos años de su vida en Acapulco, informó su hijo su Arturo Vázquez durante el velatorio realizado en la funeraria Gayosso de Sullivan donde fueron cremados sus restos.

"Se van a llevar a Acapulco y se van a esparcir en un lugar que se llama La Poza enfrente de su casa y se sembrarán unos arbolitos en el jardín", dijo con lágrimas en los ojos el primogénito de la actriz que murió a causa de un cáncer pulmonar.

Vázquez recordó la frase ‘mi más triste recuerdo de Acapulco’, de la canción Amor eterno que escribió Juan Gabriel, con quien la actriz llevó una estrecha amistad casi de familia y compartió que ella siempre decía que se encontrarían en la eternidad.

"En una entrevista ella dijo que tenía la esperanza de encontrarse en la eternidad… fue un regalo porque me conviene creer en la vida eterna, me da esperanza haberlo escuchado de su propia voz", apuntó el actor que estuvo en todo momento velando a su madre y acompañado de su hija María Tania.

El también actor informó que estuvo en contacto con su padre, el cantante Alberto Vázquez, quien le dio palabras de aliento y le recordó el valor de la familia.

Respecto a si hay una herencia que su mamá haya dejado luego de una prolífica carrera de más de 60 años, dijo que lo desconoce, además de que ella siempre le enseñó a no darle tanta importancia a las cosas materiales. "Si alguna cosa me enseñó mi mamá es a no estar apegado a lo material, ella cotizó muchísimo, pero siempre estuve al margen, ella vivía con lo que traía en la bolsa".

Su hermana Shaula Vega, que Isela tuvo con Jorge Luke, también estuvo presente pero sólo declaró: "quise mucho a mi mamá, yo estoy en paz".

Arturo dijo que respeta su forma de pensar. "Yo tengo muchas hermanas por el lado de mi papá, Claudia, Mónica, Rocío, Daniela, Coco; Shaula dice que es mi media hermana, pero somos del mismo vientre y eso significa hermanos, son sus creencias y lo respeto".

Arturo recibirá las cenizas de la actriz y hará junto a su familia el viaje a Acapulco para despedirse de ella. "Me quedo con su cariño, su amor y sus enseñanzas".