Charlie Daniels, la leyenda del Country, muere a los 83 años

El cantante de música country Charlie Daniels, uno de los más respetados del género, falleció este lunes a los 83 años en la localidad de Hermitage, Tennessee, informaron medios de comunicación locales.

Daniels experimentó gran éxito comercial con la canción "The Devil Went Down to Georgia" y cuenta con espacios dedicados en el Salón de la Fama del Country y el teatro Grand Ole Opry, un espacio emblemático para este género musical.

Según su representante, el músico murió en el hospital tras sufrir un derrame cerebral, después de sobrevivir a otro en 2010.

Daniels comenzó su carrera como músico de estudio y llegó a tocar junto a artistas como Leonard Cohen y Bob Dylan, con este último en su disco "Nashville Skyline" de 1969.

Posteriormente inició una carrera en solitario con temas como "Long Haired Country Boy" y "Uneasy Rider" que contenían temáticas peculiares para el mundo del country -la celebración del consumo de marihuana- y críticas al conservadurismo del sur de Estados Unidos.

En 1979 llegó a lo más alto en las listas de éxitos del país con el tema "The Devil Wen Down to Georgia", por el que ganó un Grammy a la mejor actuación de country.

Además, la canción fue votada como el sencillo del año por la Asociación de Músicos de Country.

Foto: EFE

Con su banda giró por todo el mundo y tocó en lugares como la Casa Blanca y eventos de la talla de la Super Bowl, recordaron publicaciones musicales.

"He mantenido a personas empleadas durante más de 20 años y nunca me perdí una nómina", dijo Daniels en 1998.

