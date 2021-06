Charlie Watts, el discreto baterista de los Rolling Stones, cumple 80 años

Aportó la música negra a los Rolling Stones. Aunque no fue el primer baterista de la banda, Charlie Watts le ha dado durante casi medio siglo el sonido que aprendió gracias a la música "skiffle" de los trabajadores negros de Wembley, que interpretaban con objetos cotidianos.

Según su biografía, Watts, que nació el 2 de junio de 1941 en el seno de una familia de clase trabajadora, influenciado por esa música negra que invadía las calles londinenses, fabricó su primer instrumento percusivo: convirtió un banjo en tambor.

Gossip ¡No paran! The Rolling Stones "llegan" a Marte

A los 14 años, recibió su primera batería y aprendió de manera autodidacta, según contó a Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers para el sitio DrumChannel.com, cuya primera parte está disponible en internet.

En esa entrevista, relata que pasó su adolescencia viendo bandas de baile y que escuchó a Charlie Parker cuando tenía 14 años. “Escuché a Bird (el apodo de Parker) y pensé: ‘Eso es fantástico. Quiero hacer eso en un club de Nueva York'”. Aunque admite que, muy a su pesar, nunca ha tomado lecciones formales, reconoce su genialidad: "Aprendí a tocar mirando a la gente".

Charlie Watts se integró a los Stones en 1963 y el año entrante celebrará junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood (que ayer cumplió 74), seis décadas de la banda, que en el verano de 2020 iba a emprender una gira mundial y planea retomar en 2022, coincidiendo con su aniversario.

Conocido por su discreción y por ser el único de la banda que se alejó completamente de las drogas, Charlie Watts es un sobreviviente; superó un cáncer de garganta en 2004, y se recuperó de las fracturas que sufrió en un accidente automovilístico en 2005.

En sus cinco décadas con los Rolling Stones, han pasado por la alineación músicos hoy fallecidos como Brian Jones y otros se han integrado para hacer su propio camino con la banda más longeva del rock, como el guitarrista Ronnie Wood, quien hasta la actualidad, sigue siendo parte de Sus satánicas majestades.





Según Keith Richards, "no existirían los Rolling Stones sin Charlie Watts". Lo cierto, es que el grupo se ha mantenido activo al paso del tiempo. En abril de 2020, lanzaron Living in a ghost town, su primera canción nueva desde Doom and gloom y One more shot, los inéditos que aparecen en la antología GRRR!, de 2012. Ese tema, resultó ser un visionario himno. “Estábamos en el estudio grabado material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podía resonar con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Hemos trabajado en ella en confinamiento. Y aquí la tenemos", explicó entonces Mick Jagger en un comunicado.

También, en el inicio de la pandemia, el grupo participó en el concierto virtual Un Mundo: Juntos en casa, que organizó la cantante Lady Gaga, junto con la Organización Mundial de la Salud. Los cuatro integrantes desde sus casas, interpretaron el clásico You can’t always get what you want, un momento memorable de uno de los primeros eventos online del año pasado.